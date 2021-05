SANTIAGO, Cuba. ─ El activista de derechos humanos Eldris González Pozo, miembro de la Alianza Democrática Oriental (ADO), fue citado a compadecer el pasado 1ro de mayo en la tercera estación policial de Santiago de Cuba, siendo trasladado posteriormente para la estación de Operaciones, donde permaneció detenido hasta el mediodía del día 3.

El disidente declaró a CubaNet que esta detención responde a que colocó varios carteles con consignas antigubernamentales, como “Abajo la dictadura”, “Díaz-Canel sing…”, “Libertad para los presos políticos”, entre otras, en las afueras de su vivienda en la noche del pasado 30 de abril.

En el centro de operaciones, Pozo fue amenazado por oficiales de la Seguridad del Estado sin identificar. Los agentes aseguraron que sería procesado con la Ley No. 88 (conocida como Ley Mordaza) si seguía poniendo carteles antigubernamentales y continuaba militando en las filas de la oposición pacífica. También intentaron que firmara una carta de advertencia por el delito de Propaganda Enemiga, a lo cual se negó.

“Realmente puse los carteles por dos cosas: por mi descontento con el régimen y en apoyo a Luis Manuel (Otero Alcántara), al Gato de Cuba, a Luis Robles y a todos los opositores pacíficos que hoy están siendo secuestrados, reprimidos y encarcelados injustamente”, declaró Pozo.

Eldris González Pozo padece desde los 18 años la enfermedad degenerativa Espondilitis anquilosante, padecimiento que le afectó la cadera. Tuvo que ser operado en el hospital Frank País en el año 2017, donde le pusieron una prótesis. Desde entonces debe ser medicado semanalmente con Metotrexato, un medicamento que está en falta en el país desde hace meses.

Pozo alega que su enfermedad es incompatible con el régimen de prisión interna, pues, debido a la operación que tiene, no puede hacer sus necesidades fisiológicas, ya que estaría imposibilitado de agacharse en los baños existentes en las prisiones cubanas, que operan con un sistema de letrinas.

“Es importante recalcar que nunca tuvieron en cuenta los dos resúmenes de historia clínica que emitieron los médicos competentes, que están registrados en el policlínico de especialidades de Santiago de Cuba. Dijeron que estos documentos no estaban en el registro de certificados, cosa que es mentira”, aseguró el activista.

“Se ve claramente que el juicio que me realizaron esta amañado por completo. La Seguridad del Estado es la que está al mando de eso. Fui a ver a la abogada mía, Miladis Girón Mesa, para la entrevista de la apelación, la cual ya se hizo, y esta me dijo que, en el juicio, el manifiesto que presentó la fiscalía fue contradictorio, que ahí no había delito para sancionarme, pero que ella veía que lo que quieren es silenciarme y por eso dice que es muy difícil de que se gane el proceso”, añadió Pozo.

El pasado 27 de abril a Eldris le llegó la sentencia condenatoria con la ratificación de una sanción de cuatro años de privación de libertad. Después de obtener esta notificación, queda esperar a la realización de la apelación en el tribunal provincial.

En el año 2012, Eldris Gonzales Pozo fue declarado prisionero político al ser víctima de un proceso judicial no muy bien establecido, donde fue acusado por un supuesto delito de atentado que lo llevó hasta la prisión de Valverde, en la provincia de Santiago de Cuba. Permaneció en esa cárcel por espacio de 129 días. Después le dieron la libertad inmediata, alegando que se habían realizado investigaciones que corroboraban su inocencia.

