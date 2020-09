Régimen amenaza con desalojar a cubana embarazada en Centro Habana

LA HABANA, Cuba. – Liane Bengochea Zayas, madre de una menor de 10 años de edad y con cinco meses de estado de gestación, está en peligro de ser desalojada del cuarto que ocupa en Lagunas 317, apartamento 8 interior, entre Gervasio y Escobar, municipio de Centro Habana.

Tras quedar embarazada y ser expulsada de la casa familiar, la mujer, desesperada, rompió la puerta y ocupó el referido cuarto junto a su hija y esposo.

La habitación se encontraba vacía por fallecimiento del titular del usufructo gratuito de la misma, aunque un familiar del fallecido conservaba la llave e intentaba venderla, lo que está prohibido por la ley general de la vivienda.

En Cuba existe una categoría jurídica de titularidad llamada usufructuarios, sobre cuarto o habitaciones, que no reúnen los requisitos técnicos para ser consideradas viviendas adecuadas.

La propiedad de estos cuartos pertenece al estado cubano y los usufructuarios, que pueden ser gratuitos u onerosos, sólo conservan derecho a la convivencia. A la muerte de los mismos, la Dirección Municipal de la Vivienda decide a quien transferir el usufructo.

“A los pocos días de ocupar el cuarto, se presentaron funcionarios que dijeron ser de la Dirección Municipal de la Vivienda de Centro Habana, pero no mostraron identificación alguna”, dijo Bengoechea a CubaNet.

La mujer, cajera-vendedora de ocupación, asegura haber sido intimidada con el fin de que abandonara el usufructo.

“Me intimidaron y llegaron a romper la reja, pero yo empecé a gritar y pedir auxilio. Entonces, ante la aglomeración de vecinos se retiraron amenazándome, diciendo que me sacarían del cuarto de cualquier manera y que me meterían presa”.

A estas alturas, Bengoechea, de 33 años, ya no sabe qué hacer.

“Yo sólo quiero tener un techo para parir y cuidar de mis hijos. Soy revolucionaria, soy dependienta de tiendas recaudadoras de divisas. Quiero legalizar mi situación y pagar el usufructo si fuera necesario”.

“No tengo adónde ir. Para un parque no puedo por la COVID-19 y para mi casa no puedo regresar porque me van a matar. De aquí no me saca nadie”, concluyó la madre.

Este reportero acudió a la Dirección Municipal de la Vivienda de Centro Habana para indagar sobre la situación legal de Bengochea y conocer si ha sido declarada ocupante ilegal a tenor de la Ley General de la Vivienda. Sin embargo, en la entidad sólo había una custodio que manifestó que las oficinas estaban cerradas por la pandemia.

La situación de la vivienda en Cuba es crítica y son frecuentes las ocupaciones de locales estatales cerrados o viviendas vacías. Según cifras oficiales declaradas por el gobierno cubano, en la actualidad, existe un déficit de más de 900 000 inmuebles para familias en el país.