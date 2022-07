LA HABANA, Cuba. — La adolescente Gabriela Zequeira Hernández, a quien el régimen condenó en julio del pasado año a ocho meses de prisión por su presunta participación en las protestas acontecidas en ese mes en La Habana, fue advertida de manifestarse este 11 de julio, así como de salir de su casa.

Durante una citación en la Oficina del Jefe de Sector de la policía, ubicada en la Calzada de Güines en el municipio San Miguel del Padrón, a Gabriela Zequeira la obligaron a firmar un documento ya redactado, al que ella describió como “acta de advertencia”.

“En el papel tuve que comprometerme a no manifestarme el 11 de julio y a estar tranquila en mi casa, y me dijeron que si salía ese día iba de nuevo para adentro (para la prisión)”, expresó Gabriela a CubaNet.

La adolescente contó, además, que en el escrito ya no aparecía su causa como “desórdenes públicos” sino como “contrarrevolución”, un delito que ni siquiera está contemplado en el Código Penal.

Gabriela Zequeira fue condenada el 22 de julio, mediante un juicio sumario realizado en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, a ocho meses de privación de libertad, los cuales cumplió en régimen de reclusión domiciliaria es decir, trabajo correccional sin internamiento.

“Yo terminé en el mes de mayo mi condena sin embargo ellos me dijeron allí que hasta que no pasen estos días no ha terminado, que tiene que pasar el 11 de julio para que no me vayan a visitar más”, expresó.

En el momento en que Gabriela fue sentenciada contaba con 17 años de edad, sin embargo, el Código Penal cubano decreta que son imputables los mayores de 16 años, por lo que la hace responsable penalmente.

En esa fecha trascendió las declaraciones de la estudiante, quien reveló CubaNet que en la Unidad de la PNR de 100 y Aldabó fue obligada a desvestirse e introducirse el dedo en su parte íntima.

“Uno de los momentos más desagradables que sufrí fue cuando el mayor Abel dijo que iba a buscar a dos hombres, manguera y mandarria, uno mulato fuerte y otro negro para pabellón”, confesó a este medio en esa ocasión.

