MADRID, España.- El opositor cubano Ismael Boris Reñí, esposo de la presa política Aymara Nieto, fue detenido esta semana por la Seguridad del Estado cuando salía de su domicilio.

Reñí denunció a través de redes sociales que fue arrestado junto a Sandalio Mejías Zulueta —recientemente liberado bajo licencia extrapenal— por un patrullero y ocho agentes de la seguridad que los transportaron a una estación policial en Calabazar, municipio Boyeros, La Habana.

“A mí me dejaron y a Sandalio para lugar desconocido. Me soltaron a las 8:43. Denuncio las amenazas por parte de la policía política y que nadie puede venir a mi casa y —me dijeron— que me iban a acusar de sedición y que tenía que buscar la forma de irme —de Cuba—, que mis días estaban contados”, explicó el activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

En declaraciones a Radio Televisión Martí Ismael Boris Reñí relató que las autoridades le decomisaron 17.000 pesos cubanos que pertenecían a Sandalio Mejías.

“Lo primero que me preguntaron en la oficina es ‘dónde está el dinero’, y cuando encuentran el dinero, me dicen que ellos sabían que Sandalio venía a buscar el dinero y me empiezan a amenazar: ‘te vamos a acusar de sedición’. Estaban sentados ahí, en la oficina, hasta que vino el jefe de ellos, un tal Rodríguez, con las mismas amenazas”, explicó.

Posteriormente le levantaron un alta y lo citaron para este viernes en la estación de policía de Santiago de las Vegas, en el municipio Boyeros.

Ismael Boris Reñí, abierto opositor del régimen, es constantemente acosado por el Gobierno cubano. Su esposa Aimara Nieto, miembro de las Damas de Blanco, fue encarcelada en 2018 y sentenciada un año más tarde a cuatro años de privación de libertad por los supuestos delitos de daños y atentado.

En febrero de 2022 el régimen le desarrolló, en el Tribunal Popular Provincial de La Habana, un nuevo juicio, por el que condenada a cinco años más. En dicha ocasión se le acusó de cometer “desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación” por, supuestamente, liderar una revuelta acaecida el 9 de marzo de 2020 en el Centro Penitenciario de Mujeres de Occidente, conocido como “El Guatao”, donde se encontraba recluida en ese momento.

En marzo de este año, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y producciones La Tiorba presentaron el documental Dos patrias, un filme que denuncia y reflexiona sobre las violaciones a los derechos humanos registradas en Cuba.

El documental aborda las vivencias de Aymara Nieto, así como las de los también activistas Eduardo Cardet y Xiomara Cruz.