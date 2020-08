Régimen acusa a Daniel Salcedo de “propagación de epidemias”

LA HABANA, Cuba.- Daniel Salcedo fue detenido el 22 de agosto y está siendo acusado de “propagación de epidemias”. Los motivos no quedan claros aún. Esa tarde estaba en su casa junto a su familia, escuchando música, cuando la policía llegó y se lo llevó, junto a su hija Mileydi Salcedo.

Fueron interrogados. La hija salió en libertad antes de las 24 horas y el padre quedó detenido en la estación de policías Aguilera, en Diez de Octubre. Este lunes será trasladado al centro de procesamiento legal, Vivac, según denuncian en las redes sociales.

El acoso de la Seguridad del Estado sobre la familia Salcedo ha sido constante. Mileydi Salcedo cuenta que van a amenazarlos con mucha frecuencia. En un video muestra a una de sus tías en la crisis nerviosa que le ha provocado vivir, desde que comenzó el año, bajo mucha tensión.

Pero, ¿quién es Daniel Salcedo? ¿Daniel Salcedo pertenece a algún partido político o es activista de alguna organización? En sus directas él mismo lo ha dicho: “No pertenezco a ninguna organización. Soy independiente. ¿Y por qué entonces la seguridad del estado lo persigue y lo acosa?

Daniel Salcedo es un padre de familia que defendió a su hija hasta verla liberada. Las jóvenes Mileydi Salcedo y Elizabeth Vaquero se encontraban en la cola de un banco cuando Elizabeth fue detenida por llevar mal puesto el nasobuco. Salcedo, en un intento de documentar la detención de su amiga, fue golpeada y pateada en el suelo, donde la dejaron tendida. La acusación de “atentado” en su contra ocurrió cuando luego del atropello sufrido fuera a la estación de policías a intentar denunciarlo.

Las jóvenes, Mileydi Salcedo y Elizabeth Vaquero, de 24 y 20 años respectivamente, fueron liberadas tras dos meses de prisión.

Después del arresto de su padre, quien mientras defendía a su hija no escatimó en buscar ayuda en los activistas Angel Moya y Bertha Soler, Mileydi aseguró a CubaNet que “no sabíamos que éramos tan perseguidos solo por tener otra forma de pensar y por no estar de acuerdo con el régimen”, y no sabe decir más porque en el interrogatorio al que fue sometida solo le dijeron que la intervención policial había sido porque había música y estaban “propagando enfermedades”.

Ni la “propagación de epidemias” ni el “desacato” por el que intentaron incriminar a Daniel Salcedo, desde un inicio, se sostienen porque “todas las personas que la policía vio cuando llegó viven aquí, en mi casa”. En la directa que hizo Salcedo durante la detención se veía cómo este le reclamaba a los oficiales que le pidieran el carné a los presentes para que comprobaran sus direcciones.

Los Salcedo son una familia pobre que vive en Santo Suárez, en una casa dividida según la necesidad. Esta es una de las miles de familias para las que el distanciamiento social es un lujo. La policía lo sabe y se aprovecha de esa situación.