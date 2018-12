Reducen salario de empleados de Casas de Cambio en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- Los empleados de todas las Casas de Cambio (CADECA) en Cuba recibirán este mes de diciembre 40 CUP menos de sus salarios, monto que se destinará -según les han explicado- a reparar los locales donde laboran, deteriorados por el paso de los años y la falta de inversiones, según reportó 14yMedio, de acuerdo a declaraciones de varios empleados de la entidad estatal.

“Este mes nos están descontando 40 pesos a cada empleado porque van a usar ese dinero para mejorar la situación en la que estamos trabajando”, contó una empleada de una casa de cambio en la calle Belascoaín en La Habana. “Esperamos que con ese dinero nos puedan hacer un baño porque tenemos que estar ocho horas cada día aquí y ni baños tenemos”.

Por su parte, José Ignacio, antiguo custodio de una CADECA y con experiencia de diez años en cuestiones de seguridad, aseguró al citado medio que “con todo el dinero que movemos y tenemos que trabajar en condiciones muy difíciles. Los locales no son seguros, la tecnología sufre constantemente fallos y las comunicaciones digitales con el banco no son estables”.

En los centros estatales cubanos donde más dinero se recauda es en las CADECA, pues el gobierno impone un gravamen del 13% en el cambio de dólares a pesos convertibles, por lo que el cliente recibe solo 0.87 CUC por cada dólar que cambia.

Así entonces, de acuerdo al texto, en un país donde la cifra de remesas alcanzó los 3.354 millones de dólares en 2015, según la consultora The Havana Consulting Group (THCG), las CADECAS se han convertido en el principal receptor de esa divisa, que se cambia también en el mercado informal.

Al respecto, decenas de trabajadores de CADECA se han unido y han remitido una carta al Consejo de Estado quejándose del menoscabo de su salario este mes. En el escrito recuerdan el carácter estratégico del sector en el que laboran y recomiendan al Gobierno que anule la decisión.

“La mayor parte del dinero que se mueve en nuestro país pasa por estas manos”, explicó a 14yMedio Loreta, cajera en un local con estructura de contenedor de metal ubicado en El Vedado, La Habana. “Cada día cuento miles y miles de dólares o pesos convertibles, pero cuando me pagan solo recibo menos de 40 CUC. Si esto fuera una cooperativa no estaría mal que pusiéramos parte de nuestro salario en el beneficio común, pero nosotros somos empleados de una empresa estatal y este es un mes muy complicado para quitarnos parte de salario, no está bien ni es el momento”, denunció.