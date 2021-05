LA HABANA, Cuba. – La Red Femenina de Cuba reportó el primer feminicidio de mayo, ocurrido este jueves 6 en el municipio holguinero de Antilla.

Según fuentes cercanas, la víctima, de 38 años, se nombraba Nurian Sánchez y se desempeñaba como enfermera en el Hospital René Ramos Latour. Fue asesinada por su expareja, quien se quitó la vida luego de perpetrar el crimen.

El cuerpo sin vida de Sánchez fue hallado por su propio hijo de nueve años.

La noticia también fue confirmada en redes sociales por familiares de la víctima.

— Red Femenina de Cuba (@FemeninaRed) May 6, 2021

Recientemente, la Red Femenina de Cuba informó que la Isla había cerrado el primer cuatrimestre del año con 16 feminicidios (reportados) y más de 170 agresiones institucionales.

En abril fueron ultimadas Yaumara Bedey Rodríguez, de 36 años, quien apareció muerta en la bahía de Santiago de Cuba, y Martha Morejón Noda, una pinareña asesinada por su expareja.

En Cuba, a pesar de que existen instituciones estatales para brindar apoyo a las víctimas de violencia de género, todavía el Código Penal no tipifica el delito de feminicidio ni violencia contra la mujer y salvo en pocas ocasiones, los medios de comunicación oficialistas reflejan estos hechos.

Elena Larrinaga de Luis, coordinadora de la Red Femenina de Cuba, recuerda que la Isla “fue el primer país en firmar, y el segundo en ratificar, la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), pero aún no cuenta con normas específicas para luchar contra este tipo de violencia. Es la retórica revolucionaria de siempre, titulares que luego nunca se materializan”.

Con respecto al conteo por vía independiente de feminicidios y otras agresiones contra las mujeres Larrinaga cree que “hay posibilidad de que se quede sin contabilizar algún caso”.

“Hay familias que no quieren que trascienda la situación, hay otras que son presionadas para que no se divulgue (…). Es un problema difícil de afrontar que afecta no solo a la víctima, sino a todo el entorno”, considera.