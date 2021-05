LA HABANA, Cuba. – Este lunes 17 de mayo, el escritor granmense Rafael Vilches Proenza, premio de narrativa Reinaldo Arenas 2020, fue amenazado con ir a prisión “por estar incitando en las redes sociales a una rebelión social y al desorden público”.

El poeta y narrador tuvo que presentarse en la Unidad de Instrucción Provincial de esa ciudad, tras ser citado por la policía política de Las Tunas.

Según Vilches Proenza, sus interlocutores le hicieron saber que “la entrevista” de este lunes no había sido una amenaza, “sino la primera advertencia”.

Antes de entrar a la unidad policial, el también colaborador de publicaciones independientes críticas como Árbol Invertido, estuvo acompañado por su esposa y el pastor Demetrio Asprón Morales, presidente de la Iglesia Misionera en Cuba, quien sufrió un corte de internet mientras transmitía una directa en Facebook.

Durante el interrogatorio, los oficiales del régimen aludieron a los vínculos de amistad de Vilches Proenza con la activista por los derechos humanos Rosa María Payá Acevedo y el pastor bautista Mario Félix Lleonart Barroso, así como a su apoyo al Movimiento San Isidro.

“Aunque la conversación aparentemente fue cordial, me dijeron: ‘Recuerda que tienes mujer e hijos. A ellos no les vamos a hacer nada, pero tienes que cuidarlos, porque a tu edad caer en una cárcel no es fácil’”, detalla.

Los agentes de la Seguridad del Estado a cargo del interrogatorio mencionaron la ocasión en que Vilches Proenza acompañaba al opositor Adrián Góngora (en marzo pasado) y resultó multado por el artículo 2.1 inciso a del Decreto 31 de 2021 “De las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19”.

Esa vez fue sancionado con 2 000 pesos por no portar el resultado de un PCR negativo y estar fuera de su provincia natal (Holguín).

“Además, por estar en una directa con un contrarrevolucionario (Adrián Góngora), por tener en mi perfil de Facebook ‘Patria y Vida’ y por haberme ganado el premio Reinaldo Arenas, en los Estados Unidos”.

“Me hicieron saber que no les iba a temblar la mano si tenían que venir a buscarme, detenerme y juzgarme”, agregó Vilches Proenza.

Precisamente, en la última emisión del programa oficialista “Hacemos Cuba”, un representante de la Fiscalía cubana, José Luis Reyes Blanco, comentó sobre futuros cambios en el Código Penal cubano y la Ley de Procedimiento Penal con el objetivo de reprimir aún más a quienes disentían del régimen.

En el programa, dirigido y conducido por el vocero del régimen Humberto López, también se habló sobre la apertura de “procesos penales en ausencia para cubanos que no se encuentren en el país y promuevan la subversión política-ideológica desde el extranjero”.

