LA HABANA, Cuba.- Desde el centro penitenciario de máximo rigor de Valle Grande, ubicado en el municipio La Lisa, al oeste de la capital cubana, varios reclusos denuncian (bajo condición de anonimato) que aproximadamente a las 9 de la noche del martes 20 de septiembre se suscitó en el penal un gran revuelo en torno al manifestante Pedro Albert Sánchez, quien se declaró en huelga de hambre desde el domingo 11 de septiembre en reclamo de la restitución de sus derechos, así como de su liberación y la de todos los manifestantes encarcelados.

De acuerdo con esto el profesor Albert Sánchez habría sido conducido de urgencia a la enfermería y posteriormente trasladado de la prisión, aunque hasta el momento los reclusos no han podido obtener detalles pues ni los militares ni el personal sanitario revelan información sobre el tema; incluso el preso que funge como médico se mantiene en silencio.

No obstante, el deteriorado estado de salud del huelguista en días anteriores les hace temer por su vida. Los prisioneros añaden también que este miércoles 21 de septiembre se pudo apreciar un ambiente de gran tensión en el penal, así como una cantidad de guardias mayor que la habitual.

Por su parte, el hijo del profesor Albert Sánchez se presentó en el centro penitenciario y en las primeras horas de la tarde del miércoles recibió una llamada telefónica de un médico no identificado del Hospital Nacional, quien le aseguró que el manifestante se encontraba “bien” en la sala de penados de ese centro de salud. Según agrega el joven, el galeno prometió llamarlo nuevamente para mantenerlo al tanto de la situación. No obstante, en ningún momento ha podido hablar con su padre, por lo que no puede dar fe de que se encuentre vivo o consciente.

El profesor de física y matemática Pedro Albert Sánchez, de 66 años de edad, padece de cáncer de próstata y de colitis ulcerativa crónica. Se encuentra cautivo desde el 3 de noviembre de 2021, acusado de los supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato, sin que hasta el momento haya recibido la petición fiscal. Las autoridades se comprometieron a celebrarle juicio a finales de julio o principios de agosto, pero no lo han cumplido.

