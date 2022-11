LA HABANA, Cuba. – Un recluso de la prisión Kilo 5 1⁄2 de la provincia de Pinar del Río falleció electrocutado en la mañana de este jueves mientras realizaba labores de chapeo, según denunció en conversación telefónica con CubaNet otro reo recluido en este penal.

El preso fallecido fue identificado como Yampier Justi y residía en la barriada de Colón del municipio Centro Habana, en la capital cubana.

“Él murió por una negligencia de ellos aquí [directivos del penal], porque estaba chapeando arriba de una azotea de dos metros de altura donde había un cable de alta tensión”, contó el recluso consultado.

La noticia del deceso fue confirmada por el hermano del fallecido, Adonis Ruíz Justi, el cual aseguró a CubaNet que hasta el momento de redactar esta nota las autoridades no le habían ofrecido los detalles de lo sucedido.

“A mí no me han explicado nada. Solamente me dijeron que mi hermano se electrocutó; me llamaron de la prisión y me dieron la noticia y ya, más nada. Hay que esperar a que lo traigan para acá para ver cómo fue la situación”, dijo Ruíz Justi.

Kilo 5 1⁄2 es una prisión con régimen de mayor severidad y está ubicada en la provincia más occidental de la Isla, Pinar del Río.

Numerosos reportes de CubaNet coinciden en las condiciones infrahumanas de vida que identifican a este y otros centros carcelarios cubanos, marcados por el hacinamiento, la dieta deficiente y mal estado de los alimentos, el frío, la humedad, las goteras y filtraciones de instalaciones sanitarias y albañales, la falta de higiene, la proliferación de vectores y el estrés al que están sometidos los reclusos, entre otras dificultades.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.