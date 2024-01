LA HABANA, Cuba. – El cubano Arquímedes Milán Bustamante, condenado por los supuestos delitos de “atentado” y “daños en grado de tentativa”, reclama a las autoridades carcelarias del campamento de trabajo correccional Zona Cero, aledaño a la cárcel del Combinado del Este, la reposición del permiso de salida al hogar (pase) por no haber disfrutado del que le correspondía el pasado 12 de enero.

El recluso, que no disfrutó de las 72 horas de pase por problemas personales, confirmó a CubaNet a través de una llamada telefónica, que cumplió con todos los protocolos establecidos y entró nuevamente a prisión el mismo 12 de enero, por lo que las autoridades de Zona Cero deberían reponerle ese derecho estipulado en el Reglamento Penitenciario.

Según explicó Milán Bustamante, en esa fecha le fue otorgado el permiso de salida al hogar, que le corresponde cada 45 días por encontrarse en régimen de trabajo correccional con internamiento, sin embargo, cuando llegó a su casa su esposa y propietaria legal del inmueble le comunicó que no podía permanecer allí.

Arquímedes Milán Bustamante – Llamada desde el campamento Zona Cero – enero 2024

Rápidamente el recluso se dirigió a la estación de la Policía del Cotorro, municipio donde reside, firmó el pase e informó a través de una llamada al puesto de mando del Combinado del Este lo que estaba sucediendo.

“En el puesto de mando me dicen que me mantenga en la Policía y me mandan a buscar el mismo viernes 12; es decir que yo no disfruté mi pase, el tiempo que estuve fuera lo pasé en la Policía”, relató.

Milán Bustamante, sancionado a cinco años de privación de libertad por el Tribunal Militar Territorial Occidental (El Calvario), fue enviado para el edificio 2 del Combinado del Este, conocido como “Depósito”, hasta el día siguiente al medio día.

“El martes le pregunto al jefe de campamento que cómo queda mi pase y me dice que no hay porque en el sistema aparece que yo salí de pase el 12 de enero; pero yo me imagino que ese sistema deba manejarlo alguien que sepa que ese mismo día 12 yo entré. Si no me lo dan ahora voy a pasar más de 100 días sin poder cogerlo, no es justo”, manifestó.

“Yo cumplí con lo que debía, con el protocolo, y ahora nadie se ocupa del tema del pase. Los pocos derechos que me quedaban como preso los perdí. Nadie tiene respuesta para mí, ni el reeducador ni el jefe de campamento. Llamé a la Fiscalía y dijeron que le pasarían el caso a la Dirección de Prisiones, pero todavía nadie ha hecho nada”, lamentó.

De acuerdo con el Reglamento del Sistema Penitenciario, con respecto al permiso de salida al hogar por tiempo limitado, los reclusos tienen la obligación de concurrir al establecimiento penitenciario en la fecha y la hora establecidas al concluir el permiso de salida, así como cumplir las regulaciones establecidas para los diferentes permisos de salida y salidas demostrativas.

Milán Bustamante se encuentra en la Zona Cero desde agosto de 2021. Desde entonces ha pedido traslado pero nunca se lo han otorgado, pues, según asegura, “siembre ha habido un pretexto”. “Aquí todos mis derechos me los han pisoteado, me han quitado pases, visitas y hasta pabellón conyugal”, dijo a CubaNet.

El recluso fue detenido por intentar prenderle fuego al Servicentro del reparto Capri, en Arroyo Naranjo, en estado de embriaguez. Según indica su sentencia, por la euforia provocada por la ingestión de bebidas alcohólicas, Milán Bustamante cruzó la calle, tomó la bomba del Servicentro y, en reiteradas ocasiones, intentó prenderle fuego.

Según relató su esposa a CubaNet en una ocasión, luego de ser sentenciado se solicitó un “procedimiento de inspección judicial” y una revisión de la causa y quedó probado que, “de ningún modo”, se produciría un incendio ni algún daño en el Servicentro del Capri, ya que, según declaró el capitán Alexander Columbié, oficial perito de Averías, Explosivos e Incendios, la chispa generada por la fosforera no era suficiente para producir un incendio o dañar materiales combustibles sólidos (mangueras).

Asimismo, la solicitud lamenta que no se tuviera en cuenta el dictamen pericial donde se concluyó que la fosforera no funcionaba y que el Servicentro hacía cuatro días que no operaba.

La familia de Milán Bustamante consideró que la sanción pudiera tener connotación política pues también se le acusó de sabotaje (el fiscal militar pedía 20 años por este delito, que no pudo ser probado).

La abogada de Cubalex Giselle Morfi ha señalado que, “si se habló de sabotaje en algún momento, sí hubo motivaciones políticas, porque esto es un delito contra la Seguridad del Estado”.

