MADRID, España.- Desde la prisión provincial El Típico, en Las Tunas, un recluso identificado como William Arnau Carralero dijo a CubaNet haber sido agente de la Seguridad del Estado cubano durante años. Según su testimonio, fue encarcelado, acusado de un falso delito, cuando decidió no seguir “informando”.

“Quiero que sepan que el Gobierno cubano y sus órganos operativos como el DTI manipulan para mal a muchísimos ciudadanos como yo, y después de creerlos inservibles los condenan a largas penas privativas de libertad”, dijo en este sentido.

“No fui más que un servil y una idiota marioneta”, agregó Carralero, quien además relató que desde el año 1992 pasó 31 años “como recluso y como civil laborando para el órgano operativo con el seudónimo Chavo”.

William Arnau Carralero, natural de Guantánamo, relató que en el año 1992 fue llamado por los órganos del DTI de la provincia de Guantánamo para trabajar en Instrucción Provincial en los calabozos, hasta el 2011.

“Me fui con el teniente coronel Ivel, jefe de Búsqueda y Captura para La Habana por periodo de un año. En el 2013 vine para Las Tunas, donde me recluta el capitán Oscarito. En el año 2016 me trasladan para la prisión provincial donde me presentan al teniente coronel Fernando Batista. En el año 2019, encontrándome de mínima severidad, fui llamado por el DTI para persecución de un tráfico de drogas de Manzanillo a La Habana y ayudé a darles captura”, explicó.

De acuerdo a su testimonio, “fue aplaudido por las mismas cosas que fue condenado a 16 años de privación de libertad”.

Tras estas declaraciones, William Arnau Carralero dice: “No estoy dolido por el daño que me hicieron tantos años, sino por el mal que he causado a tantos cubanos. No se dejen persuadir por nadie que pertenezca al bochornoso Gobierno cubano y a su cuerpo de delatores”.

Aunque el régimen cubano no permite la entrada de prensa a las cárceles, es conocido, por declaraciones de los presos y sus familiares, que los centros penitenciarios del país se encuentran en condiciones deplorables.

Los problemas van desde falta de medicamentos y alimentos hasta pésima higiene, incluidos brotes de chinches. A todo ello se suma los maltratos de las propias autoridades carcelarias a los reclusos, y la violación constante de los derechos de quienes permanecen encarcelados.

