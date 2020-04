Rechazo en Argentina a posible llegada de 200 médicos cubanos

MIAMI, Estados Unidos. – Diversas voces en Argentina rechazan la posible llegada a ese país de una brigada de 200 médicos cubanos para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Dirigentes de oposición, diputados, ex funcionarios del gobierno, miembros de instituciones médicas y usuarios en redes sociales han cuestionado la medida ya que, entre otras cosas, aún quedan muchos médicos argentinos sin repatriar.

“¿Cuál es la finalidad, el objetivo, por el cual se manifiesta una intención, un proyecto de traer médicos extranjeros, de Cuba o de cualquier otro punto del mundo?”, declaró al portal digital Infobae María Berude, médica cirujana de la Red Integrada de Médicos Argentina (REDIMA).

Para muchos, el principal objetivo del gobierno debe ser traer a los médicos argentinos que han quedado varados en el extranjero y no a los cubanos.

“En lugar de priorizar el ingreso de médicos y personal de la salud argentino varados en el exterior, traemos médicos de Cuba, una contradicción insostenible e imperdonable”, escribió en Twitter Luis Petri, diputado nacional de Juntos por el Cambio.

En lugar de priorizar el ingreso de médicos y personal de la salud argentino varados en el exterior, traemos médicos de Cuba, una contradicción insostenible e imperdonable @alferdez https://t.co/UIXMaji55K — Luis Petri (@luispetri) April 16, 2020

Según ha trascendido, la idea es que los galenos de la Isla arriben a Argentina a mediados de mayo, fecha en la que, se estima, la enfermedad toque su pico en el país suramericano.

Fuentes a las que tuvo acceso Infobae dan cuenta de que la mayoría serán destinados a la provincia de Buenos Aires.

También se supo que, a diferencia del resto de las personas que llegan a la Argentina del exterior, los médicos cubanos se incorporaran de inmediato al servicio, sin cumplir los 14 días de cuarentena que indican los protocolos establecidos internacionalmente.

“Nos quedan los interrogantes respecto a que no sabemos cuál es el objetivo por el cual los traen, cuál es la meta o qué quieren cubrir. El segundo punto es que no sabemos qué nivel de formación tienen y quién lo va a avalar. Y el tercer punto es que, si no corregimos las situaciones de bioseguridad actuales, lo único que vamos a lograr es sumar más personal de salud infectado, así sean extranjeros. No me parece que sea en esta instancia la medida prioritaria”, agregó María Berude.

Miembros de la Fundación Estudios Clínicos Latinoamérica (ECLA), Fundación Cardiológica Argentina, Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación (FAAAAR) y de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) también se mostraron en contra de la posible llegada al país de los médicos cubanos.

Hasta ayer Argentina había reportado 2 669 personas contagiadas por coronavirus, de la cuales se habían recuperado 666 y habían fallecido 122.