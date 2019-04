Recaudan 123 mil dólares para cubano acusado de homicidio involuntario en Denver

MIAMI, Estados Unidos. – Miles de personas realizaron su aporte a una campaña de recaudación de fondos para ayudar al cubano Rogel Aguilera Mederos, joven camionero involucrado en un accidente en Denver, Colorado, en el que fallecieron cuatro personas.

Según Diario las Américas, en menos de tres días las donaciones han alcanzado un total de 123 377 dólares, que servirán pagar la fianza del joven (establecida en 40 000) y costear sus gastos de abogados.

La campaña fue iniciada el pasado sábado y, al momento de cerrarse, contaba con el aporte de 4 412 personas, cifra que muestra el apoyo que ha recibido el caso a través de Internet y las redes sociales.

Aguilera Mederos estuvo involucrado en un grave accidente ocurrido el pasado jueves 25 de abril cuando, tras bajar de las Montañas Rocosas, su camión perdió los frenos en la Interestatal 70, impactando contra 24 automóviles y cuatro camiones. Por tal razón, deberá presentarse el próximo 3 de mayo ante un juez del condado de Jefferson, al oeste de Denver, para ser formalmente acusado de cuatro cargos de homicidio vehicular involuntario.

“Rogel no tiene antecedentes y conducía con licencia. ¿Y ahora por una falla mecánica vamos a arruinarle la vida? Lo he visto muchas veces antes y no quiero que vuelva a suceder”, expresó una donante de Denver.

En el accidente perdieron la vida un total de cuatro personas, identificadas como Doyle Harrison (de 61 años), William Bailey (67), Miguel Ángel Lamas Arellano (24) y Stanley Politano (69). Según los registros civiles, todos residían en la zona metropolitana de esa ciudad.