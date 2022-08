CIUDAD DE MÉXICO.- Canal, el primer medio de comunicación trasnmedia de Cuba, fue presentado este lunes por el realizador Andy Ruiz y su equipo (periodistas, fotógrafos, realizadores y diseñadores). El proyecto, en el que Ruiz ha trabajado durante los últimos dos años, según dijo en exclusiva a CubaNet, se suma al ecosistema mediático independiente en la isla. En Canal se expandirán historias utilizando diferentes formatos y tecnologías.

La plataforma es un híbrido que mezcla en sus productos premisas del periodismo, pero también se nutren del cine independiente. El resultado de esta fusión, explicó Ruiz a CubaNet, es presentado a las audiencias mediante herramientas tecnológicas como la realidad virtual, aumentada, Ntfs, y también con otros formatos más comunes en los medios como el podcast, fotos y textos.

Actualmente Canal cuenta con un equipo de 10 personas, cuatro en el extranjero y seis en Cuba. Ese grupo es el que está trabajando en el producto estrella de la plataforma: un noticiero documental transmedia que se estrenará próximamente.

“Es un guiño a los noticieros ICAIC de Santiago Álvarez, salvando las distancias tecnológicas e ideológicas”, describe la periodista Marta María Ramírez, otra de las fundadoras del medio.

La premisa de Canal es mantener un registro del país que quede como memoria histórica y a la par, acercar a las audiencias cubanas a las experiencias de inmersión que permiten las TICs.

“Todo el tiempo estamos testeando los materiales que hacemos para estar seguros de que se ven en Cuba. Ahí, en los Millennials y los llamados Centennials, está nuestro público meta”, comenta Andy.

Según explicó su director, se enfocarán en producir videos de realidad aumentada (lo cual ofrece experiencias interactivas al usuario a partir de una combinación de la dimensión virtual y física, por medio de dispositivos digitales como los celulares). Si hoy un usuario entra a su web podrá ver no solo la versión en Youtube de los audiovisuales que ofrece la plataforma. Esos mismos materiales también están disponibles mediante la lectura de un código QR. Al escanearlo brotarán las imágenes de la pantalla de tu celular dentro un televisor. Eso es un ejemplo de realidad aumentada.

De igual modo el equipo de Canal pretende crear espacios simulados en los que una persona, mediante un dispositivo visual, tenga la sensación de estar y poder desenvolverse dentro de ellos. Canal puede ofrecer que desde un celular se entre a una simulación donde se recree un lugar emblemático de la Habana e interactúes con el entorno. En otras palabras, traen a los medios cubanos la realidad virtual y, además, lo mezclan con tecnologías predecesoras.

“Un caso ilustrativo de cómo contamos una misma historia apoyándonos en diferentes medios está en nuestra web”, detalla Ruiz.

En la página, dentro de la sección trasnmedia, el primer material que puede consumirse es un documental sobre el desplome de un edificio habitacional en La Habana. En esa misma sección también está disponible un video en 360 filmado por un drone que muestra desde el aire cómo quedó el inmueble. Hasta aquí hay dos vertientes tecnológicas que narran desde sus particularidades un mismo hecho. A este relato, se sumará el próximo paso. Canal escaneará en 3D ese edificio y va a recrear cómo era antes de que colapsara y decenas de familias perdieran su hogar. El déficit habitacional en Cuba y la precariedad con la que se (sobre)vive cada día será uno de los temas medulares en su agenda, dijeron.

Otra sección de la plataforma agrupa NFTs, en español sería activos digitales. Para explicarlo de modo más simple, son obras digitales únicas que pueden ser coleccionables: ilustraciones, fotografías, archivos de videos trabajados con realidad aumentada, entre otros.

“No quiero alinear a la gente, ni meterlos en burbujas y mundos de avatar. Lo que quiero es exhibir la realidad. Es fundamental remover esa visión romántica con la que aún muchos en el mundo perciben nuestro país”.

“Estamos lanzando esto ahora cuando parece que Cuba no puede pensar en innovación tecnológica porque no hay luz, no hay internet. Ahora mismo en nuestro país no se puede comer, dormir, vivir. Canal nace en medio de un contexto peculiar, pero estamos pensando en el futuro”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.