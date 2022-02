MIAMI, Estados Unidos. – El realizador audiovisual cubano Eduardo del Llano calificó como “genocidio” el boicot al San Remo Cuba, el festival organizado por Lis Cuesta Peraza y al que han renunciado masivamente la mayoría de sus participantes internacionales.

“Eso [el boicot] que se está haciendo es solo una muestra más de la falta de cojones o de ovarios que tiene la jauría fuera y dentro de Cuba. Vengan a pelear por lo que ustedes crean, vengan y tumben el gobierno en lugar de estar alabando a [Fulgencio] Batista”, dijo en una directa de Facebook.

Según Del Llano, el boicot contra el San Remo Cuba es “una demostración flagrante de que el dinero de Estados Unidos es el que mueve el mundo”.

“Esa gente que tanto habla de genocidio, para mí el genocidio es ese. Vamos a cancelar festivales para que no entre el dinero y la gente se muera de hambre”, dijo.

Por su parte, el cantautor Raúl Torres, otro de los habituales defensores del régimen de La Habana, bromeó en sus redes sociales con que no había sido invitado al San Remo Cuba. “Bien, les anuncio que no participaré en el festival ese, San Remo, pero porque no me han invitado”, escribió en Facebook.

No obstante, Torres aparece en la nómina oficial de los músicos que participarán en el evento, de acuerdo con las informaciones divulgadas por medios oficiales.

También el cantautor Ray Fernández intentó disminuir la ola de cancelaciones del Festival San Remo Cuba. “Dada la ausencia de ciertos artistas al magno evento, Carlitos Lage y Ray Fernández tendrán a bien montar canciones de Karel Gott y Demis Russos indistintamente. ¡La cosa es que no se note el vacío!”, escribió en Facebook.

Ya este viernes, el músico Isarel Rojas, voz líder de la agrupación Buena Fe, se quejó del “asedio” en redes sociales por el que, según él, figuras extranjeras y nacionales habrían cancelado su participación en el festival.

“Dentro de poco, el asedio en redes (anti)sociales será contra los actores y actrices que estén en una obra de gran alcance y abogue por la construcción social. Por ejemplo, la excelente CALENDARIO. O una obra cinematográfica. O contra los artistas circenses cuando vuelva el ‘Circuba’”, escribió el músico cubano en su perfil de Facebook.

Asimismo, dijo que los artistas afines al régimen de La Habana “tendrán al ‘heroico’ ejército de anormales digitales compulsados por algún ‘ídolo de la post verdad’, amplificado por la prensa ‘NEDependiente’”.

Tras las cancelaciones de los artistas internacionales que habían sido invitados a participar en la edición cubana del San Remo Music Awards (SRMA), los medios oficiales cubanos también han comenzado a reaccionar.

Con un artículo titulado “Terrorismo musical contra Cuba”, el diario oficial Granma condenó las bajas de intérpretes como Andy y Lucas, Alex Ubago, Kalimba, Carlos Torres, entre otros, asegurando que estos habían cedido a las presiones y chantajes de quienes controlan el mercado de la música.

Mientras el régimen y sus defensores se quejan del boicot al Festival San Remo Cuba, siguen contándose bajas de artistas extranjeros. Justo este viernes la cantante italiana Denise Faro renunció a participar en el evento, al que había sido invitada por un promotor cultural italiano en representación de las autoridades cubanas.

Faro se unió a los cantantes españoles Alex Ubago, Carlos Torres, Andrés Morales y Lucas González (los dos últimos integrantes del dúo Andy y Lucas), y al mexicano Kalimba, quienes esta semana cancelaran su participación en el festival de música organizado por la primera dama cubana.

En medio de la ola de renuncias al San Remo Cuba, también trascendió que los músicos de la Isla Arlenis Rodríguez y Raúl Paz no se presentarían en el festival de marras.

