MIAMI, Estados Unidos. – Este 17 de junio, el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba ratificó la sentencia de cinco años de trabajo correccional con internamiento para el joven Yoennis Domínguez de la Rosa, por haber difundido en redes sociales el video del enfrentamiento entre militares y vecinos del reparto Nuevo Vista Alegre tras la violación de una niña de ocho años, en febrero de 2020.

“A las 9:00 a.m. de este jueves fue la vista de la apelación. Ahí mismo nos dieron la respuesta: el recurso fue rechazado para todos”, declaró Domínguez de la Rosa a CubaNet.

Un total de nueve jóvenes, acusados de iniciar el enfrentamiento entre los vecinos y la policía, y luego difundir las imágenes del suceso, habrían presentado un recurso de apelación.

“No hubo contemplación con nadie. Ellos (las autoridades) están conscientes de que no hay pruebas y lo asumieron durante el juicio, pero decían que por estar parados en ese lugar y en ese momento, nos merecíamos la cárcel. Allí fuimos todos llamados delincuentes, bandidos y contrarrevolucionarios. El fiscal y el juez dijeron que fueron benevolentes porque realmente deberían habernos sentenciado a una condena mayor”, contó Domínguez de la Rosa.

El Tribunal condenó al joven santiaguero por los delitos de “desorden público” y “atentado”, a pesar de que no existen pruebas que demuestren que él incitó a las personas a tirar piedras durante el enfrentamiento.

El 10 de febrero de 2020, fuerzas combinadas del Ministerio del Interior se enfrentaron con ciudadanos en el reparto santiaguero Nuevo Vista Alegre, tras intentar linchar a Alejandro Wilson Correa, responsable de violar a una niña de ocho años, quien más tarde fuera sancionado a 30 años de privación de libertad.

Las imágenes más difundidas de este suceso fueron grabadas y publicadas por Domínguez de la Rosa en su perfil de Facebook. En ellas se ve a los militares disparar hacia la zona donde se concentraban los civiles.

A raíz de su publicación, Domínguez sufrió amenazas, interrogatorios y seis meses de reclusión en la prisión Aguadores. Al ser liberado, narró la violencia policial a la que fue sometido por ser “el joven que avergonzó al país”.

“Fueron meses de terror para mí. Ya lo he contado varias veces, me amarraban pies y manos, y a veces me veía obligado a defecarme encima. Intenté suicidarme y fui internado en un hospital psiquiátrico, donde me mantenían esposado y drogado con medicamentos sin consentimiento mío”, recordó el joven.

El primer juicio en su contra, que tuvo lugar en noviembre de 2020 y se llevó a cabo estando él bajo libertad condicional, lo catalogó de un “show donde juez y fiscal hacían la misma función”.

“En ninguno de los videos que se publicaron aparezco lanzando piedras o incitando al resto de la población a ejercer violencia. Mi condena, y así me lo han dejado claro, es porque a través de mi publicación el mundo conoció el hecho”, aseguró.

En la segunda vista, estuvieron presentes agentes de la Seguridad del Estado, que anteriormente habían amenazado a Domínguez en su domicilio.

“Días antes de la vista para la apelación, esos agentes que se presentaron en el juicio fueron a mi casa a decirme que nos veíamos en Aguadores. Yo les pregunté cómo sabían eso, si todavía faltaba la apelación, y me contestaron que yo estaba en la lista de uno de los mayores contrarrevolucionarios del país. A juzgar por la actitud del juez y del fiscal, por la falta de pruebas y la abusiva condena, todo ya estaba planeado;, la orden de arriba era castigarme”.

Actualmente, Domínguez de la Rosa permanece a la espera de la citación que le indicará día, hora y lugar en el que debe presentarse para cumplir su condena. Mientras, mantiene la idea de iniciar una huelga de hambre en el momento que ingrese al centro penitenciario, aseguró a CubaNet.

