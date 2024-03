SAN LUIS POTOSÍ, México.- Ramón Jesús Velázquez Toranzo, quien se había plantado con su familia desde el pasado 6 de marzo en el Santuario de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, depuso la huelga de hambre que inició hace 13 días, luego de su encarcelamiento.

El opositor y ex preso político había sido detenido luego que la policía lo sacara del Cobre a la fuerza junto a su familia. En protesta por la negación de su derecho a manifestarse, inició la huelga.

“El 23 de marzo, depuso la huelga de hambre después de trece días. Mi papá está protestando el derecho de no ser deportado, porque él no rompió ninguna ley. Él decidió posponer la huelga de hambre, habrá visto el objetivo cumplido. Él no aceptó ser deportado como única condición de ser liberado”, expresó a Martí Noticias la hija del opositor, Rufina Velázquez.

En redes sociales, la hija contó que su padre no cedió ante las presiones de aceptar un destierro forzado a causa de su liberación. “Sabemos que no lo deben juzgar, por no haberse cometido ningún delito. Él todavía sigue detenido y las autoridades solo han dicho que está en proceso investigativo, es decir no hay acusación formal”, comentó.

“Inventar una causa y juzgar a mi padre sería no solo cometer una injusticia, sino un crimen por parte de las autoridades y los jueces, fiscales o abogados que se presten para esta farsa”, dijo.

Toranzo, su esposa, hijo y sobrina instaban al pueblo cubano a reunirse para identificar los preblemas comunes que los afectan, encontrar las causas que lo provocan y eliminarlas.

Hartos de la situación que padece Cuba, donde el pueblo está sumido en la miseria, decidieron alzar la voz y manifestarse, pero a su vez instar a otros cubanos a sumarse a su causa.

La familia había viajado desde Stuart, en Estados Unidos, para instar a los cubanos a, desde el Cobre, “encontrar por nosotros mismos una solución rápida y definitiva a tantos y tan difíciles problemas que nos asfixian por más de 60 años, hemos decidido convocar una reunión general para entre todos analizar a fondo esos problemas, encontrar las causas que los provocan y eliminar estas causas”.

Días después de plantarse en la Ermita, fueron sacados a la fuerza por los órganos represivos del régimen y se mantuvieron incomunicados.

En declaraciones a CubaNet la hija recordó que hace 18 años el santuario fue el punto de partida de una caminata emprendida a lo largo de la carretera central, con el objetivo de llegar al Capitolio.

“La marcha de la Dignidad” tuvo como fin exigir el respeto a los derechos humanos en Cuba, la libertad de los presos políticos y el fin de la represión a la oposición. La acción terminó con la detención de Velázquez Toranzo, condenado a tres años de limitación de libertad.

