MIAMI, Estados Unidos. – Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, con sede en Miami, respondió a las acusaciones de terrorismo lanzadas en su contra esta semana por voceros del régimen cubano.

El exiliado cubano compareció vía telefónica ante el programa A Fondo, del canal América Tevé, donde dejó claro que su posición ante la campaña de descrédito que sufre el dramaturgo Yunior García Aguilera, coordinador del grupo Archipiélago.

“El punto es que Yunior es un ciudadano de Cuba que pacíficamente está pidiendo ejercer su derecho a la libre expresión y esto es a lo que tiene que responder Díaz-Canel”, aseguró Sánchez en respuesta a la persecución que sufre el joven activista.

Este jueves, en un artículo publicado por el portal digital Cubadebate, el joven vocero castrista Pedro Jorge Velázquez, aseguró que Ramón Saúl Sánchez era “uno de los más grandes protagonistas del desarrollo de las organizaciones más terroristas y anticubanas de Miami”.

“Este no es un contrarrevolucionario común (…). Se ha vinculado a una decena de organizaciones terroristas, entre ellas la Organización para la liberación de Cuba en el año 1982, Omega 7, CORU, Alpha 66, Frente Nacional de Liberación de Cuba, Jóvenes de la Estrella y Movimiento Democracia”, señala el texto.

Sobre sus supuestos vínculos con el terrorismo, Ramón Saúl Sánchez expresó: “Yo nunca he sido convicto de ningún acto terrorista; planteamos hace más de tres décadas las lucha cívica no violenta, pero ese no es el punto (…). El terrorismo lo está creando Díaz-Canel con esas turbas armadas, tratando de intimidar a la sociedad civil”.

El pasado martes, Rogelio Polanco Fuentes, Jefe del departamento Ideológico en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), presentó en la televisión cubana una reciente llamada que hiciera el líder del Movimiento Democracia a Yunior García Aguilera.

La misma no solo fue alterada en su sentido lógico por las autoridades cubanas, sino que sirvió como supuesta prueba de los vínculos del dramaturgo y Archipiélago con el exilio y con el gobierno de Estados Unidos.

“Los promotores de la pretendida marcha siguen el libreto yanqui, cumplen sus órdenes, se rodean de violentos y terroristas y sueñan ejecutar sus acciones desestabilizadoras con impunidad”, señaló Polanco Fuentes en su intervención.

Las palabras del funcionarios fueron refutadas por García Aguilera, quien volvió a denunciar el acoso del Estado cubano contra él y contra su familia.

“Los que me pinchan el teléfono, interrogan a familiares y amigos, decapitan palomas en mi puerta y vigilan cada uno de mis pasos, deberían llenarse de dignidad e impedir que el exembajador de Cuba en Caracas, devenido en ideólogo de lo indefendible, haga el ridículo ante Cuba y el mundo. Polanco acude a un “Tin Marín de dos pingüé” y arma un corta-y-pega como si jugara al detective de una pésima historieta policíaca. Deprime hasta el hastío tanta mediocridad política que solo alguien muy adoctrinado podría tomarse en serio”.

