MIAMI, Estados Unidos. — El viceprimer ministro del régimen cubano Ramiro Valdés Menéndez llamó en Santiago de Cuba a “rescatar las microbrigadas estatales” para resolver el problema de la vivienda en la Isla.

En reunión celebrada recientemente con autoridades de esa provincia del oriente cubano, Valdés Menéndez insistió en buscar una solución para las miles de personas que viven en cuarterías, casas con pisos de tierra, así como aquellas que perdieron sus viviendas por causa de eventos climatológicos.

Reseña el diario provincial Sierra Maestra que en el encuentro “el Comandante de la Revolución reflexionó sobre la necesidad de rescatar el movimiento de microbrigadas estatales y sociales impulsado por Fidel y que, a partir del mérito de trabajadores y vecinos, posibilitó el aumento exponencial del fondo habitacional en el país”.

En ese sentido, el dirigente insistió en la necesidad de construir viviendas y priorizar a “los más humildes”.

“La Revolución se hizo para dignificar a los humildes, y la Revolución es de por y para ellos; a pesar de las carencias tenemos que continuar edificando viviendas, primero, para los más humildes”, expresó.

Ramiro Valdés recordó que la Constitución de 2019, en su artículo 71, “reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable”.

“El Estado hace efectivo este derecho mediante programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas, con la participación de entidades y de la población, en correspondencia con las políticas públicas, las normas del ordenamiento territorial y urbano y las leyes”, sostuvo el Comandante de la Revolución.

Valdés Menéndez insistió, además, en la corrupción existente en el sector de la construcción y la vivienda.

“No puede ser que unos pocos construyan casas majestuosas, otros revendan los materiales, otros descuiden el control y no pase nada. Yo no lo concibo y tampoco lo permito; no puedo estar en todos los lugares pero los cuadros sí”, indicó.

En 2022, el plan de construcción de viviendas en Cuba volvió a incumplirse este año al solo llegar al 58%, cifra inferior al 76% que se había proyectado dos meses antes del cierre de año.