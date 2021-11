MIAMI, Estados Unidos.- En Cuba la iniciativa privada sigue buscando abrirse camino ante los obstáculos del gobierno y la inoperancia del estado. Rafael Hinojosa Aldana, sancionado en el pasado a ocho años de privación de libertad, se gana la vida en Baracoa arreglando refrigeradores a domicilio.

“El taller nos ha hecho esto durante tanto tiempo y años de revolución, ¿usted no cree que es una falta de respeto que un taller de refrigeradores en Cuba no haya podido arreglar a domicilio el equipo de un impedido físico?, se pregunta Hinojosa Aldana ante la cámara de Palenque Visión.

Según el hombre, el taller del estado, localizado en Baracoa, provincia de Guantánamo, carece de instrumentos y materiales para trabajar. “En los talleres en Cuba no hay nada, no hay nitrógeno, no hay máquinas para arreglar nada, y la población está revuelta con ese problema. Hay más de 30 técnicos particulares trabajando en Baracoa y uno salo en el taller del estado”, advirtió.

Así mismo, asegura que la escasez también viene dada por el desvío de recursos, algo muy común en el país. “Han desviado los compresores de las máquinas de frío a otras instituciones, a jefes, a hijos, padres o madres”, reveló.

Rafael trata de ayudar a la comunidad y con ello ayudarse a sí mismo, sus clientes solo tienen palabras de agradecimiento y hablan con admiración de sus ganas de trabajar y ayudar a los demás.

“El estado me estafó, llevé mi equipo a arreglar y me cambiaron piezas nuevas por viejas, porque a los tres días el aparato dejó de funcionar”, asegura una cliente que le agradece a Hinojosa Aldana todo lo que ha hecho por ella. “Es el hijo que no tengo”.

