Correa a corte en Bélgica por enfrentamiento con un periodista ecuatoriano

MIAMI, Estados Unidos.- Ramiro Cueva, un periodista ecuatoriano, difundió un video en el que se ve cuando confronta al exmandatario Rafael Correa. El hecho se produjo el pasado 8 de julio en Lovaina, Bélgica, donde Correa reside actualmente, informó la agencia de noticias EFE.

El expresidente se encontraba con su hija cuando el periodista lo increpa: “Yo estoy haciendo mi trabajo, insolente. Me mandó a cerrar el canal de televisión”. En las imágenes, que no muestran a Cueva, solo a Correa y a su hija, quien anda en muletas, se ve cuando el expresidente hace una llamada telefónica por celular, a lo que el periodista le responde “Llama a la policía, a tus guardaespaldas, llama a quien quieras, pero enfrenta.”

“¿Por qué ahora no eres hombre, no eres el gran valiente, el gran varón? Devuelve lo que te llevaste. Cobarde, farsante. Lo que he dicho toda mi vida como periodista lo sé decir como hombre. Y aquí estoy, uno a uno. Sí, llama, llama a tu señora.” Vulgar, sinvergüenza, le espeta el periodista, mientras Correa solo lo mira y hace la llamada telefónica al parecer para avisar a alguien lo que le estaba ocurriendo.

El periodista, oriundo de Loja, al sur de Ecuador, viajó a Bélgica para hacer un reportaje sobre la vida de Correa, que coincidió con la noticia de la orden de prisión preventiva que una jueza ecuatoriana dictó en contra del exjefe de Estado por el caso del secuestro de Fernando Balda y de la petición de captura internacional a la Policía Internacional, Interpol.

Una vez en Lovaina, Cueva ubicó la vivienda de Correa gracias a una captura de pantalla que difundió una agencia de noticias en una entrevista que le realizó al exmandatario. El periodista también se ayudó hablando con inmigrantes ecuatorianos en Bélgica y con una guía de servicios básicos de esa localidad.

Mientras recorría la zona donde reside Correa, lo vio cuando caminaba con una de sus hijas. Lo filmó a una distancia de unos 100 metros y luego se acercó a la vivienda para tomar video del estacionamiento y la fachada. Fue en ese momento cuando Correa se le acercó y lo insultó, aseguró el comunicador social.

Luego, llegaron tres hombres que, según su relato, forman parte de la seguridad de Correa, más tarde arribó la policía. Ambos fueron trasladados a una comandancia, donde les tomaron testimonio. Correa presentó una denuncia en contra de Cueva por supuesto “terrorismo criminal”. Ambos deberán comparecer a una declaración en Bruselas el 8 de agosto.

Este domingo Correa dio a conocer a través de un comunicado que hace una semana un periodista ecuatoriano le amenazó con dispararle en Bélgica, donde reside, pero que le dijo que no lo hacía al encontrarse con su hija. El documento está dirigido a la opinión púbica y tiene el emblema del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE)

Aseguró que entre otras manifestaciones, el individuo le dijo que “no me pega un tiro porque estoy con mi hija”, poniéndose la mano en un bulto debajo de su camisa, a la altura de la cintura”, en lo que Correa describe que “aparentemente” se trata de “un arma de fuego”.

También afirma que comenzó a grabar al periodista con su móvil y que este echó a correr aparentemente asustado y fue perseguido por ciudadanos y por él mismo, antes de ser capturado y entregado a la Policía.

Correa asegura que el detenido logró deshacerse de su celular posiblemente escondiéndolo o entregándolo a un eventual cómplice, para supuestamente borrar “las pruebas del delito”.

Cueva ha sido puesto bajo disposición judicial por los testimonios de Correa, de su hija y al menos de otros dos testigos, en un proceso que según el exmandatario se produce en Bélgica, un país donde insiste, “sí existe el estado de derecho” y asegura que en el juicio “se demostrarán todas sus falsedades”.