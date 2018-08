“Quienes opinen que Cuba es una potencia médica deberían venir”

MIAMI, Estados Unidos.- Unas de las editoras del diario independiente La hora de Cuba, Sol García Basulto, alertó en su cuenta de Facebook sobre las pésimas condiciones de las instituciones hospitalarias en Cuba. La periodista, diagnosticada con dengue, estuvo ingresada 5 días en una sala intermedia del clínico quirúrgico Amalia Simoni, en la ciudad de Camagüey.

La joven denunció en su publicación en Facebook que la epidemia del dengue “ha cobrado vidas y enviado funcionarios a los tribunales en Camagüey”, así como el trato y las condiciones con que permanecieron allí los demás pacientes. “Las condiciones de higiene, condiciones humanas, la comprensión del personal de salud allí, me golpearon bastante. Los pacientes sin acompañantes, inmovilizados, atados a un portasueros, sin ayuda, y la escasez, me apretaron el corazón”, escribió.

La periodista, que en varias ocasiones ha sido reprimida por la policía local, explicó también a Martí Noticias que tuvo que conseguir varios de los útiles médicos para el tratamiento por su cuenta. “Algunos vecinos me regalaron inyectores, el vendaje lo tuve que comprar, y no solo eso, también tuve que comprar los calmantes, no hay dipirona, está en falta en las farmacias, así que tuve que pagar 6.50 CUC (más de 7 dólares) en la farmacia internacional”

“Es una insensibilidad general. Las personas en Cuba están viviendo de una manera muy personalizada, viven para ellos (…) Fue muy doloroso ver allí a ancianitas como la que menciono en el post, Flora, de 92 años, una mujer que no podía ni hablar, y que muchas veces le traían comida y no le traían cuchara, y ella tenía que comer con las manos”. Nosotros, los pacientes, nos dábamos cuenta, y entonces la ayudábamos”.

“Lo que he vivido desde niña hasta hoy es lo mismo. Nunca he visto tal “potencia médica”, nunca me han demostrado ni siquiera profesionalmente ese término. Las personas que opinan que Cuba es una potencia médica, deberían venir aquí y vivir lo que nosotros los cubanos de a pie -que no somos una pequeña cantidad, somos la gran mayoría- tenemos que experimentar día a día”.