LA HABANA, Cuba.- Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), afirmó el pasado viernes que no tiene “la menor idea” sobre quién podría sustituir a su padre en el poder, durante una conversación con universitarios cubanos en La Habana.

El diálogo tuvo lugar en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, donde, por casi tres horas, Mariela se refirió a sus experiencias en el Cenesex, los retos pendientes para lograr la igualdad de derechos de la comunidad LGBTI, así como al futuro político de Cuba.

A partir de la pregunta de un estudiante de Periodismo sobre su confianza en el proceso político cubano y la figura que veía con más posibilidades de tomar el mando de la Isla en 2018, Mariela Castro afirmó:

“Yo soy muy positiva. Tengo esperanza en que las cosas van a ir bien, pero soy consciente de que los procesos sociales son complejos e impredecibles y hay cosas que se escapan a nuestro análisis. ¿Que si el capitalismo podría volver a Cuba? Sí, es tan posible como que el socialismo pueda volver a Alemania.”

“¿A quién quiero para el futuro del país? No tengo la menor idea. En todos los que yo miro veo virtudes y defectos, incluyendo en mi papá. El pueblo es el que tiene que decidir. No tengo un preferido pero hay varias personas con cualidades. Todavía no me voy a pronunciar, estoy observando.”

Raúl Castro ha afirmado en varias ocasiones que dejará su cargo como presidente del Consejo de Estado en 2018.

Ante la pregunta de un estudiante sobre una supuesta reforma constitucional y la posibilidad de incluir la aprobación del matrimonio homosexual en la Carta Magna, Mariela expresó:

“Lo que nosotros estamos proponiendo es un diálogo con los diputados y dirigentes de nuestro país para que quede reflejada en la Constitución la igualdad de oportunidades para todos. Que no haya ningún tipo de limitación; que las personas heterosexuales tengan la opción de convivir en unión no legal o en un matrimonio, tambien queremos que los homosexuales dispongan de este derecho. Ya hay un grupo de profesionales jurídicos haciendo los planteamientos concretos en las que me voy a apoyar para hacer esta propuesta en la Asamblea Nacional y otros espacios.”

Sobre la fecha en que la posible reforma constitucional podría suceder, Castro expresó: “según yo escuché, la reforma se pretende iniciar el año que viene (…) Debe ser un cambio que se adapte a las nuevas relalidades sociales. Independientemente de que la Constitución se transforme o no, cosa que es muy necesaria, en el útimo Congreso del Partido no hubo discusión de este tema (de los derechos homosexuales), creo que hay un consenso y que lo que comunicamos llegó mejor. Tenemos que seguir luchando.”