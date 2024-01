MADRID, España.- En medio de la creciente crisis alimentaria que afecta a Cuba, un grupo de madres cubanas ha decidido alzar su voz de protesta de manera virtual, expresando su desesperación ante la falta de leche para alimentar a sus hijos. A través de mensajes en el chat y publicaciones en la página de Facebook del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), estas mujeres claman por una solución a la difícil situación que enfrentan.

Los mensajes de estas madres reflejan la angustia de no poder proporcionar alimentos básicos a sus hijos. “Necesito saber qué les debo decir a mis tres hijos cuando no tengo leche ni arroz para darles”, escribe una de ellas. Otra madre se pregunta: “¿Cómo se le dice a un niño que un kilo de leche cuesta la mitad del salario prácticamente de una persona trabajadora, y que no se lo puede comprar porque si no, no comen los demás?”

En entrevista con CubaNet, una de las madres del grupo explicó que hace un tiempo les correspondía un kilo de leche el primer día del mes, otro kilo el día 11 y un tercero el día 21. Sin embargo, ya no es así.

“Hace unos meses empezaron a dividir. Venía medio kilo y cuando estaba a punto de entrar la otra te daban el otro medio kilo. Y así empezaron a atrasarlo. Y resulta que en diciembre pasado el medio kilo que correspondía al día primero lo dieron el día 11. Y cuando todos esperábamos la otra mitad el bodeguero dijo que entró el kilo entero del día 21. O sea, se comieron la mitad del kilo del día 11”, relata.

Además, agrega que ahora en enero dieron “el picotillo del día primero cuando les dio la gana”, y cuando fue a comprarlo, el día 14, le dijeron que la leche entró solo para los niños de 0 a 1 año.

“La mía (su niña) tiene un año y medio y no le toca”, lamenta la mujer. Según declara, solo hay leche en las Mipymes, a 2.000 pesos la bolsa, y su salario es de 3.000 pesos.

La organizadora del grupo de denuncias al MINCIN expresó a este medio su impotencia, dijo “que ya no aguantaba más” y resaltó la importancia de que las madres se unan para exigir sus derechos y los de sus hijos.

“Las madres deberíamos llenarnos de valor y salir a las calles”, expresa. La mujer dice saber que muchas personas tienen miedo por la represión desatada por el régimen tras las protestas populares del 11 de julio de 2021 (11J), “pero el pueblo entero no cabe en prisión”.

Desesperación de las madres cubanas

En octubre pasado un grupo de madres en Maisí, provincia de Guantánamo, realizaron una protesta contra el régimen de la Isla y denunciaron la escasez de alimentos que enfrenta el pueblo.

Salieron a la calle junto a sus hijos, bloquearon una carretera con tanques de agua (muchos de ellos vacíos) y permanecieron paradas en la avenida con el objetivo de impedir el paso de vehículos.

El área de la manifestación se mantuvo incomunicada hasta que llegó la policía del régimen a reprimir a las mujeres y sus hijos. Entre gritos de “Patria y Vida” y “esto es un abuso social” el acto de protesta fue coartado por los agentes de la dictadura.

Una de las mujeres que filmó la protesta describió la actualidad como los “ tiempos de Batista” y le reclamó directamente a Miguel Díaz-Canel por la miseria en la que viven gran parte de los cubanos.

En noviembre, otro grupo de madres se manifestó ante la sede del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), en el Vedado, La Habana, donde exigieron “mejor calidad de vida” y atención médica para sus hijos.

Ese mes también Yudeyvis Reinoso, madre de un menor de edad, protestó en la sede del Gobierno Municipal de Marianao, en La Habana. La cubana se presentó ante la institución para exigir respuestas sobre el retraso en la distribución de leche.

“De aquí no me voy a ir hasta que alguien me atienda”, dijo Reinoso en una directa en Facebook. “Está bueno ya el abuso que tienen con el pueblo cubano. Es una madre que está reclamando los derechos de su hijo. ¿Hasta cuándo, Canel, hasta cuándo tengo que aguantar? Ando con mi hijo y nadie me puede dar solución. Y dicen ustedes que los niños son la esperanza del mundo. Aquí estoy, no me digan que es más el bloqueo, estoy en el Gobierno y nadie me puede atender”, aseguró la joven.

Una semana antes Reinoso ya había “explotado” durante una transmisión en vivo por sus redes sociales contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, a quien cuestionó por la carencia de alimentos y de productos de primera necesidad que padece.

