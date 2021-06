LA HABANA, Cuba. – De la falta de libertad de expresión en Cuba todo el mundo habla, pero ¿hasta qué punto se tiene razón en lo que se dice? La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, una organización de la sociedad civil independiente, ha lanzado un estudio de opinión pública después de haber entrevistado a una muestra representativa de 321 jóvenes en 13 provincias del país.

El informe “La libertad de expresión de las y los jóvenes en el contexto cubano” como parte de la campaña #Exprésate, ha tenido entre sus objetivos establecer los niveles de satisfacción actuales e indagar cuáles serán en los próximos cinco años, así como identificar las barreras y desafíos de la libertad de expresión en Cuba y comparar el acceso a la tecnología y a las redes sociales según las provincias de residencia.

El equipo de trabajo realizó las entrevistas durante los primeros cuatro meses del año, en un contexto de pandemia y restricciones sanitarias implementadas mediante el control y la represión. CubaNet habló con la coordinadora general de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Kirenia Yalit Núñez Pérez, sobre los resultados de la investigación y las novedades que verificó.

“La campaña, además de buscar que las y los jóvenes a través de diferentes formas se expresaran sobre la situación en el país, también busca contar con información brindada por ellos mismos. ¿Quiénes mejores para contar lo que viven diariamente? Por eso, nuestros videos buscan mostrar gente tan diversa”, comienza diciendo Núñez Pérez, quien también apunta que el informe ya circula en las redes sociales y aparece publicado en la página de la organización.

“La información que recogimos en ‘Libertad de expresión…’ puede servir como referencia para cualquier organización que desee trabajar con este grupo etario. Fue recogida con sumo cuidado por activistas que aunque no son científicos sociales se comportaron como profesionales de las Humanidades. En ella va el esfuerzo y el riesgo que lleva en Cuba recoger información a nivel nacional”, resalta.

Como añadido, apunta que uno de los requisitos para ser entrevistado fue que no se estuviera vinculado o vinculada a ninguna organización opositora.

“Hablamos de una muestra representativa, o sea, nos referimos en términos estadísticos a una población que equivale a la totalidad del universo de jóvenes entre 18 y 36 años distribuidos por provincias y género”, también indicó la psicóloga e investigadora de juventudes.

No es el primer informe para el que trabaja la Mesa de Diálogo, pero con este ha ocurrido un salto cualitativo.

“El documento digital está a varios niveles, lo mismo para quien no pueda consultarlo online como para el que sí”, explica la coordinadora. “Usamos un programa llamado Power Bi que permite, una vez que uno sube los datos, no solo ver la información de forma lineal sino hacer cruces de variables. Puedes hacer tu propia investigación de acuerdo con lo que te interesa”, apunta.

Núñez Pérez no olvida que en la Isla “la conectividad es muy baja, los costos van por encima de las posibilidades reales de las y los cubanos y hay un porcentaje nada despreciable de personas que no tienen la tecnología para el acceso a las redes”, por lo que no ha querido renunciar a los informes tradicionales donde la información aparece en un archivo pdf que puede ser descargado.

“Libertad de expresión…” sustenta una realidad que sabemos de modo empírico. Los jóvenes tienen miedo a expresarse e identifican a la Policía, las instituciones gubernamentales y a la Seguridad del Estado como los principales represores.

“Aparece justo en ese orden porque los entrevistados no son jóvenes que se han reconocido como opositores; de modo que (…) la policía uniformada ha sido la encargada de reprimirlos en las largas colas o en sus barrios”.

En ese sentido, los trabajadores de instituciones gubernamentales apuntaron como responsables de la violación de sus derechos a “los ‘compañeros’ del Partido o del Sindicato”.

“El 84% (de los entrevistados) considera que la juventud cubana teme expresarse libremente por temor a las represalias. Este mismo porcentaje considera que hoy no puede expresarse libremente”, adelanta Núñez Pérez.

En el informe solo el 2% está de acuerdo con que hoy la juventud puede expresarse libremente y el 14% cree que en un lapso de cinco años podría haber algún aumento de la libertad de expresión. Por su parte, el 60% se muestra neutral, con más incertidumbres que certezas. Las cifras son más alarmantes si se cruzan las variantes de género y edad con miras al futuro.

Tampoco quedan fuera los instrumentos legales utilizados para controlar la información que se publica desde Cuba. El acceso a internet y a las tecnologías es otro de los puntos álgidos de la investigación. “Estos son espacios secuestrados a varias generaciones, pero para nosotros es importante incluir en nuestra cotidianidad las herramientas que utiliza el resto del mundo para ir ganando libertades”, resalta la coordinadora de la Mesa de Diálogo.

Por eso, aun cuando implicó más trabajo, la decisión de utilizar aplicaciones menos conocidas entre los cubanos, fue bienvenida desde el inicio.

“Nuestra expectativa es que muchos jóvenes puedan consultar el informe, como mismo nos ha sucedido con el logo de la campaña en pulóveres o nasobucos, pero el resultado más importante es que estamos conociendo los miedos que enfrentamos, y eso nos ayudará a trazarnos estrategias de comunicación más enfocadas en ampliar la participación de los y las jóvenes en la sociedad civil”, finaliza.

