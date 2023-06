LA HABANA, Cuba. – Yindra Elizástigui Jardines, madre del preso político cubano Luis Robles Elizástigui, dijo a CubaNet que su hijo, recluido en el penal de máxima seguridad Combinado del Este, lleva casi un mes con sangramientos debido a una crisis de hemorroides. No obstante, no ha recibido atención médica ni ha sido valorado por un especialista, precisó la mujer.

“El estado de salud de mi hijo Luis yo no puedo decir hoy que es el mejor; de hecho estoy muy preocupada porque sus hemorroides no están bien. Ahora mismo él está atravesando una crisis que va casi para un mes y no ha recibido atención médica. Hoy por hoy a Luis todavía no lo ha evaluado un especialista para que diga el grado de gravedad de sus hemorroides y si él requiere de una operación urgente”, detalló la entrevistada.

Elizástigui Jardines, debido a la preocupación constante por el “encarcelamiento injusto” de su hijo y a todo lo que este sufre en prisión, sufrió un infarto cerebral leve y debutó como diabética, según aseguró a CubaNet.

“La estabilidad de Luis en todos los sentidos, mental y física, es mi estabilidad también como madre. Después de casi nueve días sin saber de él me comunicó que no podía bajar a llamar por teléfono porque se sentía muy mal; dice que se tiene que acostar de lado, que apenas come del dolor y la molestia que esto le causa, que no puede ni dormir por los dolores y que se siente débil. Quiero que lo lleven a un hospital, que lo valore un especialista, que se tomen las medidas que corresponden”, exigió Elizástigui Jardines al régimen cubano.

En el mes de agosto, las autoridades carcelarias deben evaluar una vez más la promoción a régimen de mínima severidad del preso político, pues en ese tiempo se cumple un año de habérsele negado este beneficio.

De acuerdo con Elizástigui Jardines, ya deben aprobarle “la mínima” y posteriormente trasladarlo a un campamento, “para que cumpla el tiempo que tiene que cumplir y se le evalúe su condicional que también le toca”.

“Estos son derechos que él tiene y yo espero que se cumplan, porque eso fue lo que a mí se me informó”, agregó.

Luis Robles fue condenado en 2021 a cinco años de privación de libertad por los supuestos delitos de propaganda enemiga y desobediencia, por manifestarse con un cartel en el bulevar de San Rafael, en La Habana Vieja, y exigir la liberación de los presos políticos.

“¿Mi hijo por qué está preso? Por salir con un cartel ejerciendo su derecho de libertad de expresión. Lo que hizo mi hijo no es para mantenerlo tanto tiempo lejos que es lo que se está haciendo, se está tomando una represalia con él”, señaló la madre del preso político cubano.