LA HABANA, Cuba. – “¿Qué hay para nosotros, las personas del pueblo? ¿Qué tenemos que hacer para que el Gobierno nos ayude?”, se pregunta la cubana Zairy Caridad Grey Pérez, cuya vivienda, ubicada en la cima de un barranco, presenta un estado constructivo deplorable.

La mujer, quien reside junto a sus tres hijos en Lindero y avenida 36, en la barriada de Nuevo Vedado del municipio Plaza de la Revolución, denunció en entrevista con CubaNet que las autoridades solo saben darle “excusas” y “no hacen nada” por ayudarla.

Zairy Grey Pérez (Foto de los autores)

“Vinieron gente del Gobierno [Municipal de Plaza de la Revolución] y de Vivienda y me dijeron que me iban a reparar mi casa. Después volvieron y me dijeron que no se podía reparar porque mi casa está encima de un barranco y que me iban a buscar dónde meterme, pero todavía están buscando y ya hace tres años de esto”, contó la mujer.

Asimismo, denunció que siempre recibe como respuesta de las autoridades que el Gobierno no tiene materiales de construcción ni recursos para resolver su situación.

La vivienda de Grey Pérez y sus hijos (Fotos de los autores)

CubaNet constató el peligro al que se exponen Grey Pérez y su familia, dado que la parte delantera del techo de su vivienda se encuentra totalmente apuntalada con vigas de madera para evitar el desplome.

Otro de los riesgos al que se expone esta familia está dado por la ubicación del inmueble en la cima de un barranco visiblemente alto y con riesgo a un desprendimiento de tierra.

“Esta casa se moja completa; por eso le tengo miedo a los ciclones, las lluvias y hasta al aire porque en cualquier momento vamos a parar allá abajo. ¿Qué hay que esperar, que perdamos la vida para que solucionen el problema? Yo creo que cuando estemos muertos ya no va hacer falta”, se quejó la mujer.

La vivienda fue construida en el borde de un barranco (Foto de los autores)

La entrevistada también cuestionó que no se les brinde ayuda a las madres necesitadas como ella, bajo el argumento de que el país atraviesa por una situación económica difícil y, sin embargo, “para construirle casas a los militares sí hay recursos”, dijo.

“En un terreno que hay aquí enfrente de mi casa, en menos de dos años levantaron más de tres edificios para los militares; no fue para el pueblo. Esa gente tiene de todo, hasta calentador solar tienen esos edificios”, cuestionó.

Grey Pérez se desempeña como auxiliar de cocina de la Escuela Primaria “Calixto García”.

