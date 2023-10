LA HABANA, Cuba. — El antiguo jardín Botánico ubicado entre la avenida de Puentes Grandes, Rancho Boyeros y la calle 26 (actual Parque Forestal Metropolitano), fue uno de los lugares de recreo más visitados en la capital cubana, no solo por los amantes de la naturaleza, sino también por quienes gustaban de los paseos al aire libre.

Antes hubo otro jardín botánico en La Habana. Se creó entre finales del siglo XVIII y 1817 y se localizó en la zona donde hoy se encuentra el Parque de la Fraternidad y parte del Capitolio Nacional. .

Luego fue trasladado para la Quinta de los Molinos, lugar de descanso de los Capitanes Generales durante la dominación española. Después de alcanzada la independencia, el lugar se declaró Monumento Nacional por ser la primera residencia que tuvo en La Habana el Generalísimo Máximo Gómez. Allí, además del Jardín, se estableció la Escuela de Botánica de la Universidad de La Habana.

Este lugar contó con un árbol raro en Cuba, originario de Brasil, Panamá y Costa Rica, conocido como Bala de Cañón por la forma de su fruto y cuyo nombre científico es Couropita Gianensis.

El Jardín Botánico, reubicado en la zona de Puentes Grandes durante la primera mitad del siglo XX, contaba, además de con una variada flora, con merenderos que se usaban para celebrar cumpleaños y otras actividades festivas.

En la década de 1970 al Jardín Botánico lo mudaron a una nueva locación, en los confines del municipio Arroyo Naranjo, frente a Expocuba, colindando con el Parque Lenin. Aunque mayor y más hermoso (especialmente el Jardín Japonés), resulta difícil llegar allí por la lejanía y falta de medios de transporte.

Pasé hace unos días por el antiguo Jardín Botánico y pude ver que la mayor parte del terreno que ocupaba (más de un kilómetro cuadrado) está en total abandono. Solamente está aprovechada una pequeña franja del mismo.

En un área de unos 150 metros cuadrados han construido una instalación para niños llamada Parque Forestal, que abre de miércoles a domingo de 10:00 am a 6:00 pm y cuya entrada cuesta 10 pesos para los menores y 20 para los adultos. Este parque no tiene un señalamiento a la entrada de la calle lateral al Hospital Clínico Quirúrgico, por lo que muchas personas no saben de su existencia.

A continuación del parque infantil, se halla la Escuela Nacional de Pelota Vasca y Patinaje. Las canchas y el estadio exhiben un notable deterioro.

Es curioso que todavía exista hoy un sitio para la práctica de la pelota vasca. Este deporte, conocido también por Jai Alai, que tuvo su espacio en el Frontón y en clubes de recreo, fue eliminado en los primeros años del régimen revolucionario por ser considerado propio de la burguesía.

El pequeño parque infantil y la escuela son los dos únicos espacios del antiguo Jardín Botánico que son aprovechados por el Estado.

Al fondo de la escuela hay sembrados de plátanos, un llega y pon de rústicas viviendas y varios talleres alejados de la vista de los inspectores estatales.

Si vamos por la avenida de Rancho Boyeros, solo se ve un bosque sin cuidado alguno, con algunos árboles caídos y un enorme herbazal que llega a la cintura. El muro perimetral está destruido y hay sitios donde desapareció. Se puede entrar sin dificultad, pero en estas condiciones no dan deseos de hacerlo.

Vecinos y personas inescrupulosas arrojan allí basura, escombros y hasta animales muertos. La fetidez llega hasta el hospital cercano cuando el aire sopla en esa dirección.

Al contemplar lugares en la capital con tal descuido a la vista de todos, sin ningún aprovechamiento, uno se pregunta qué hace el Gobierno, que afirma preocuparse por el cuidado del medio ambiente, para tener mayor higiene y calidad de vida.

