MIAMI, Estados Unidos. — Portugal, Corea del Sur, Brasil y Suiza completaron el cuadro de 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Copa del Mundo de Fútbol Qatar 2022, que arrancarán este sábado.

Portugal terminó encabezando la llave H de la competencia, pese a caer este viernes ante Corea del Sur con marcador de 2-1. Ricardo Horta adelanto a los lusos, que terminaron cediendo ante los tantos de Kim Young-Gwon y Hwang Hee-chan, este último puso cifras definitivas en tiempo agregado finalizando un contragolpe magistralmente conducido por Son Heung-Min.

La victoria sirvió a los coreanos para avanzar por encima de Uruguay en esa llave. Los sudamericanos batallaron hasta el final y superaron 2-0 a Ghana con doblete de Giorgian De Arrascaeta, pero la diferencia de goles dio el boleto a los asiáticos.

En la última jornada del grupo G, Camerún sorprendió a Brasil 1-0, un resultado que no alcanzó a los africanos para avanzar a la siguiente ronda. La canarinha no capitalizó en gol las múltiples incursiones frente al área rival y lo terminó pagando cuando, en tiempo añadido, el capitán camerunés, Vincent Aboubakar mandó a la red con un gran cabezazo un largo servicio de Jerome Mbekeli.

Aunque Brasil alineó a varios de sus jugadores suplentes, el seleccionador Tite deberá estar alerta ante la falta de pólvora de sus jugadores de ataque, muy talentosos, pero con poco acierto de cara el gol en lo que va de Mundial. Los pentacampeones ganaron el grupo, siguen siendo favoritos, pero han anotado solo tres goles, y eso preocupa.

En el otro partido de la llave G, Suiza firmó su pase a octavos con victoria 3-2 ante Serbia, con goles de Xherdan Shaqiri, Breel Embolo y Remo Freuler. Por los serbios marcaron Aleksandar Mitrović y Dušan Vlahović.

A partir de mañana comenzarán los pareos de octavos de final, con el choque Países Bajos vs. Estados Unidos y Argentina vs. Australia; el domingo jugarán Francia vs. Polonia e Inglaterra vs. Senegal; el lunes chocarán Japón vs. Croacia y Brasil vs. Corea del Sur; y el martes cerrarán la fase Marruecos vs. España y Portugal vs. Suiza.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.