LA HABANA, Cuba. — El régimen cubano ha convertido en ley el nuevo Código de las Familias más de un mes antes de someterlo a referendo, procedimiento previsto para el venidero 25 de septiembre.

El pasado 17 de agosto se publicó la Ley 156/2022 “Código de las Familias” en la Gaceta Oficial No. 87 Ordinaria, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

De esta forma, el régimen manifiesta que de nada valdrá el voto popular el próximo 25 de septiembre, día en que el Código se someterá a referendo, a no ser para validar un proceso que es, de por sí, antidemocrático.

El texto ha generado muchísimas polémicas, fundamentalmente en redes sociales, desde su aprobación por el Parlamento cubano el mes de julio último. Las visiones están divididas: unos abogan por el Sí, sobre todo aquellos que defienden la aprobación del “matrimonio igualitario”, otros por el No, principalmente por estar en contra de la mayor intromisión del Estado en las familias; y un tercer grupo aconseja no participar en el referendo porque “en dictadura no se vota”.

Un referendo es un procedimiendo jurídico mediante el cual se somete a voto popular leyes o actos administrativos para su aprobación.

Al final del documento explica: “Este Código se publica en la Gaceta Oficial de la República de Cuba para general conocimiento” y que “entra en vigor una vez ratificado en el Referendo Popular”. No obstante, se genera una contradicción, pues con la publicación en la Gaceta Oficial el Código de las Familias se convierte automáticamente en ley, y comenzaría a aplicarse pasados los noventa días.

Con la publicación del Código de las Familias en la Gaceta Oficial se está dando por sentado que el Código de las Familias se aprobará en el referendo. ¿Qué sucedería en caso de no aprobarse? ¿Se eliminará de la Gaceta Oficial? ¿Se reconocerá el voto popular o se manipulará?

Este hecho constituye un acto de hipocrecía por parte del régimen cubano, que es, además, irrespetuoso con la ciudadanía. Con ello se demuestra lo que muchos han alertado en otras ocasiones: que el anteproyecto estaba aprobado de antemano y que de nada sirve el referendo.

