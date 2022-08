MIAMI, Estados Unidos.- Una publicación en Facebook del periodista oficialista Cuscó Tarradell ha generado cientos de comentarios y reacciones entre cubanos dentro y fuera de la isla esta semana. El post contiene solo caricaturas, pero una de ellas, sin palabras que la describan, tiene un particular significado.

La imagen muestra lo que podría ser un político hablándole al pueblo, mientras en la sombra se refleja una silueta de Pinocho, el famoso personaje de dibujos animados al que le crecía la nariz cuando mentía.

Los seguidores de Tarradell han reaccionado al post por cientos, y si bien algunos le advierten que publicaciones como estas podrían colocarlo en la mira del régimen, mucho son los que lo felicitan y admiran su valor.

La publicación Tarradell lo acompaño con el siguiente encabezado: “39 ilustraciones que reflejan tristemente verdades de la sociedad moderna. ¡Cómo para ponernos a meditar! No se pierda ni una”.

Sin embargo, fue la imagen del político que miente la que se llevó más comentarios.

“Eso es lo que hace un periodista de nuestro tiempo que defiende su pueblo”, escribió un usuario, mientras que otro aseguró que por actitudes como esa “se te quiere. Algún día Cuba tendrá libertad de prensa entre otras libertades que se están pidiendo a gritos… Ahí vas a brillar aún más. Bendiciones hermano”.

La cubana Natasha Álvarez se cuestionó el miedo “a tomar un derecho que nos pertenece como ser humanos, el de la libertad en todos los sentidos. El decir la verdad nos hace grandes, nos dignifica. El ponernos del lado de la injusticia nos empobrece, nos hace ser miserable. El miedo que solo existe dentro de nosotros inmoviliza, hay que saber que por esto nos dominan, nos utilizan y manipulan”.

“Te aplaudo, apoyo y te veo grande y digno, porque te auto-respetas, que es lo más grande que puede hacer un ser humano, tienes criterio propio, no eres papagayo dirigido por control remoto”, agregó la mujer.

“Gran muestra de gallardía la suya hermano. Créame que, viniendo de usted, es una opinión más que autorizada y respetada, le felicito. Nuestro panorama actual expuesto en esa imagen”, escribió otro usuario.

“Que Dios te bendiga Cuscó, y te proteja de toda maldad hoy y siempre. Eres un periodista de excelencia y distinción. Tu pueblo santiaguero te sigue y te quiere”, comentó Maritza Rodríguez.

“Hola Cusco, he visto otras imágenes que has publicado parecidas a esta, por lo visto hay algo que quieres expresar, pero no con palabras, así como lo han hecho los artistas con sus sátiras. Ten cuidado que te pueden satanizar por eso y los santiagueros te necesitamos con la información fresca y oportuna. Dios te bendiga”, reza otro comentario en la publicación de Tarradell.

Cuscó Tarradell, uno de los periodistas oficialistas más populares de Santiago de Cuba, ha guardado silencio absoluto sobre las reacciones del post, que no es el primero que publica denunciando la situación del país.

A inicios de agosto compartió un meme en el que hace alusión a la dolarización del país y, de igual modo, a los frecuentes y molestos cortes de fluido eléctrico que sufre el pueblo hace muchas semanas.

