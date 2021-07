CIUDAD DE MÉXICO.- El 11 de julio, a gritos de “Abajo la dictadura”, “No tenemos miedo” o “Patria y vida”, los cubanos se lanzaron a las calles en protestas que por su magnitud pueden considerarse inauditas en los últimos 60 años.

La crisis económica que ha marcado la vida en el país ahora se ha agravado por la pandemia y el colapso del turismo. La situación para las familias de la isla es insostenible y cada vez más dramática. Los cubanos, además de la falta de libertades y derechos políticos, en la actualidad tampoco tienen medicamentos, comida, los casos de COVID-19 aumentan así como los cortes del fluido eléctrico.

Este contexto fue una mezcla explosiva que llevó a los ciudadanos a las calles. La manifestación que comenzó en horas del mediodía en San Antonio de los Baños, provincia de Mayabeque, fue transmitida en vivo por redes sociales. Así fue conociéndose en el país lo que pasaba. Luego se levantó Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y una chispa llegó a 63 localidades más ese día, según los datos recopilados por Proyecto Inventario. Conectados solo por lo que veían en las redes sociales, las personas se unieron a reclamar, más que comida y medicinas, libertad y reformas gubernamentales. La respuesta oficial fue reprimir y llamar a un enfrentamiento entre los manifestantes y quienes aún apoyan al gobierno.

Estos hechos, sin precedentes en las últimas décadas, acapararon la atención de medios internacionales que han estado actualizando sobre la situación en la isla. The New York Times, por ejemplo, uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos, publicó dos textos sobre el tema (uno en inglés y otro para su sección en español) y The Washington Post sacó tres materiales, incluyendo una fotogalería donde se mostraba la represión oficial. Mientras que el canal CNN le propició un espacio amplio en su programación y su web. Las protestas en Cuba también resonaron en España, donde se hicieron eco de la noticia El Mundo, El Diario.es, ABC, RTV, La razón y El País, entre otras plataformas. Apenas un día después del 11 de julio de 2021 las protestas masivas ya tenían su propia página en Wikipeda relatando los hechos.

En América Latina la noticia fue difundida y ha ido actualizándose en Chile, Argentina, Venezuela, Perú, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Brasil. Tal fue la magnitud que se le concedió a la noticia en Perú, por ejemplo, que el diario El comercio cubrió en vivo los acontecimientos y expuso en su web 19 notas al respecto.

CubaNet ha resumido cómo fue la cobertura de algunos de los principales medios del mundo, agencias internacionales y de otros diarios de la región ¿Cómo contaron estos medios las protestas a sus audiencias? Aquí te lo explicamos

La tercera (Chile)

El medio publicó este 12 de julio un artículo sobre las protestas protagonizadas durante el último día por cubanos que se manifestaron frente al consulado de la isla en Chile. Además, describieron el panorama actual en el país caribeño, desconectado a Internet por su gobierno para evitar que salga información o se movilicen los ciudadanos. En la noche de la misma jornada el medio se hizo eco de una nota de la agencia francesa AFP sobre el apoyo de Nicolás Maduro a sus pares en Cuba, y contrasta las declaraciones oficiales de ambos dictadores con lo acontecido en la isla.

Telesur (cadena regional con sede en Venezuela)

Sin sorpresas, y en apego a su línea editorial, el canal Telesur ofreció una cobertura cuestionable sobre los hechos en Cuba y atribuyó que se trataba de “pequeños grupos” que respondían a órdenes foráneas, una reproducción del discurso del gobernante Miguel Diaz- Canel, acusaciones además que no han sido comprobadas. Telesur responsabiliza de los hechos al gobierno norteamericano, y no concibe un hartazgo social como detonante.

El medio, desconoció además a los miles de cubanos que se manifestaron con demandas legítimas y solo dio voz a políticos y grupos que apoyan al gobierno de la isla, pero ni un solo párrafo contó las posturas distintas.

The New York Times (Estados Unidos)

Con los titulares ‘Todo el mundo tiene un punto de inflexión’: el hambre alimenta las protestas de Cuba y ‘Es un tema de hambre’: se desata una de las mayores protestas en Cuba en décadas, uno de los diarios de mayor alcance en inglés describió la situación de la isla.

Precisamente, alrededor de la carencia extrema de alimentos que se vive, el medio contó a sus lectores cuáles fueron los detonantes de las protestas y cuál fue la reacción oficial. A partir de los videos difundidos en redes sociales, el diario narró cómo empezaron las manifestaciones, cuáles eran los reclamos de los nacionales y cómo fue creciendo el alza en un país célebre por reprimir el disenso.

También retomaron el mensaje del presidente Joe Biden, quien dijo: “Apoyamos al pueblo cubano y su clamor por la libertad”, NYT destacó el cambio de tono de esta administración respecto a la de Obama en cuanto al tema Cuba.

The Washington Post (Estados Unidos)

Con un enfoque similar en cuanto a la narrativa de los hechos, el contexto cubano y la respuesta de Biden, The Washington Post dio cobertura a las protestas apoyándose mayormente en fuentes que participaron en los sucesos.

El medio, además, apuntó como antecedentes otras protestas acaecidas en el último año, desarrolladas principalmente por artistas independientes. De igual modo enfatizó en la dimensión de esta. Destacó también la relevancia de las redes sociales para que los propios cubanos conocieran qué estaba pasando y decidieran sumarse, y también como fuente de testimonio.

EL País (España)

Seis textos dedicó este periódico español en las dos primeras jornadas a narrar las protestas. Uno de ellos, incluso, fue firmado como editorial. De la cobertura del medio destaca que se refirieron al gobierno cubano abiertamente como una dictadura, a diferencia de otras plataformas de comunicación que prefirieron entrecomillar el término.

Los textos además de explicar dónde surgen las protestas, qué piden los manifestantes y qué significa Patria y Vida, hacen un análisis del contexto de crisis que vive el país y expone las diferentes reacciones de mandatarios en la región, algunos de apoyo al gobierno de la isla y otros de respaldo a los manifestantes y sus reclamos.

The Guardian (Inglaterra)

El medio inglés, por su parte, inició describiendo las manifestaciones como raras o inusuales, para remarcar lo histórico del acontecimiento.

La nota del medio, enviada por un periodista radicado en Cuba, se centra en narrar los hechos en La Habana. Cita, tanto a manifestantes que explican los motivos por los cuales salieron a la calle, como a defensores del gobierno que acudieron junto a la Seguridad del Estado y el ejército a enfrentarlos tras la petición del propio presidente.

Milenio, ADN40, El Economista, El Sol de México, El Universal, Reforma (México)

El 12 de julio, en la habitual conferencia de prensa que realiza cada mañana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el mandatario dijo que su país podría ayudar a Cuba ante el desabastecimiento generalizado. Como respuesta a la pregunta de un periodista, el presidente pidió el cese del embargo económico de Estados Unidos, al que denominó “bloqueo”, y refirió que era este la causa principal de la situación de la isla.

Las declaraciones fueron ampliamente difundidas por la prensa mexicana que contextualizaron lo sucedido en Cuba en la jornada anterior, aunque ya la mayoría de estos medios habían narrado las protestas desde el mismo 11 de julio.

Por otra parte, las plataformas locales también dieron espacio a la protesta que aconteció el 12 de julio frente a la embajada cubana en México, donde se reunieron grupos de solidaridad con el régimen y cubanos emigrados que pedían libertad y cuestionaban la gestión de Miguel Díaz- Canel.

La Nación y Clarín (Argentina)

Similar a la cobertura vista en medios mexicanos, estos dos periódicos argentinos testimoniaron las protestas de cubanos residentes en la nación sureña frente a la embajada de su país de origen. Los diarios resaltaron que el mandatario Alberto Fernández evitó referirse a la cuestión y reclamó “el fin del bloqueo contra el país caribeño que mantiene los Estados Unidos”.

Sin embargo, la cobertura a las protestas fue más allá de lo que implicaba al suelo argentino. Los medios también explicaron a la audiencia suramericana cuáles eran los móviles de las manifestaciones y cómo ocurrieron. La Nación, por ejemplo, hizo una descripción detallada de cómo funciona la policía política en Cuba y su rol represivo durante estas fechas.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.