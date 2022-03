MADRID, España.- “Gallego, la historia es espiral que nunca acaba:/ Uno la lleva alante, otro la caga. Si Maceo resucita y va a entrar al Sol Meliá, Yo creo que se arma otro Baraguá”, se lee en la letra de la canción “Gallego”, del músico Frank Delgado.

En este tema el compositor cubano hace alusión a la presencia española actual en la Isla y a uno de los hechos más reconocidos de la Historia de Cuba: La Protesta de Baraguá (1878), del que este 15 de marzo se cumplen 144 años.

Después de casi una década de las luchas de los mambises contra la colonia española, en medio de discrepancias y caudillismos en el Ejército Libertador, el Capitán General de la Isla, Arsenio Martínez Campos, logró que muchos de sus miembros firmaron un documento conocido como el Pacto del Zanjón.

Este documento, firmado el 10 de febrero de 1878, ponía fin a la Guerra de los Diez años prometiendo a los cubanos una paz sin independencia.

Al enterarse del suceso el Mayor General Antonio Maceo, quien se oponía (junto a un grupo de combatientes orientales) a estas condiciones, solicitó reunirse con Martínez Campos.

El encuentro se produjo el 15 de marzo de 1878, en Mangos de Baraguá, región de la provincia de Santiago de Cuba.

Tras hablar el Jefe español, Antonio Maceo expuso que se oponía a firmar una paz sin la independencia de Cuba ni la abolición de la esclavitud.

El resto de la conversación trascendió hasta la actualidad: Martínez Campos manifestó: “Pero es que ustedes no conocen las bases del Convenio del Zanjón”. “Sí ―interrumpió Maceo― y porque las conocemos es que no estamos de acuerdo”. “Entonces ―dijo Martínez Campos―, no nos entendemos”. “No, no nos entendemos” ―respondió el líder cubano.

Y ese día pasó a conocerse como la Protesta de Baraguá.

También en Las Villas el coronel Ramón Leocadio Bonachea se opuso al Pacto del Zanjón, y continuó la lucha hasta 1879, fecha en que salió de Cuba siguiendo órdenes del Mayor General Calixto García.

No obstante, se considera como oficial el fin de la Guerra de los Diez Años el 10 de febrero de 1878.

