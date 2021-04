LA HABANA, Cuba. – Las autoridades de la Dirección Municipal de Vivienda de Diez de Octubre prometieron entregarle una vivienda de cuatro cuartos, actualmente en fase constructiva, a Yuleisy Rodríguez Chaple, la madre cubana que ocupó junto a sus cuatro hijos un apartamento a medio construir.

“Me dejaron estar aquí en esta vivienda a la que le falta el sanitario, pero es en forma de préstamo hasta que mi casa estuviera terminada, una casa de cuatro cuartos que están haciendo para mí, en esta misma construcción”, explicó la entrevistada a CubaNet.

Hace una semana, debido al hacinamiento en que vivía con sus cuatro hijos en casa de su exsuegra, Rodríguez Chaple se introdujo de manera ilegal en un apartamento a medio construir. Con antelación, había reclamado numerosas veces la atención y ayuda de las autoridades gubernamentales.

“Cuando me colé, vino la directora de Construcción (del municipio); fue la primera que llegó y me llamó por la ventana y me preguntó si yo iba a salir voluntariamente. Le expliqué que no, porque no tenía para donde ir”.

“Después llegó el director de Vivienda de Diez de Octubre y conversó conmigo; me explicó que esa casa ya estaba entregada (…). Le expliqué que yo no tenía para donde ir y me preguntó que si a mí el intendente (del municipio) no me había comunicado que aquí en esta misma construcción había una casa de cuatro cuartos que se estaba haciendo para mí, que él era el que otorgaba y que esa casa era para mí”, explicó.

En marzo pasado, Rodríguez Chaple denunció que el intendente de Diez de Octubre, a pesar de conocer al detalle su situación de vivienda, le había asegurado que el Gobierno cubano no la ayudaría por haber concedido una entrevista a CubaNet denunciando la falta de atención a su caso y los engaños sufridos.

De esta forma, la presunta solución a su caso solo sobrevino tras la ocupación del apartamento donde ahora se encuentra junto a sus cuatro hijos.

“Agradezco muchísimo, sinceramente con el corazón en la mano, a la página de CubaNet que fue la que cogió mi caso. Me hicieron muchas entrevistas y me ayudaron a salir adelante (para) que el mundo entero se diera cuenta de las cosas que suceden internamente (en Cuba). Y ahora también agradezco, finalmente, al director de Vivienda que me pudo dar solución aunque no la tenía en sus manos”, resaltó.

Rodríguez Chaple asegura que se siente conforme a pesar de que el inmueble que ocupa en estos momentos no es habitable. “Todavía esta no es mi casa, pero me siento verdaderamente muy contenta, muy feliz porque donde estaba no podía estar”, dijo.

Hace poco más de una semana, cuatro madres cubanas tomaron un edificio vacío, recién terminado, en el barrio capitalino de Aldecoa, según detalla un reporte de Diario de Cuba. Las mujeres vivían en condiciones de hacinamiento o en casas con peligro de derrumbe en las cercanías del inmueble.

En los últimos meses, otras madres cubanas han decidido ocupar locales estatales vacíos debido a la inoperancia de las autoridades para resolver la situación de vivienda que padecen. Sin embargo, generalmente los “okupas” son desalojados por el régimen cubano bajo la promesa de que su situación será resuelta.