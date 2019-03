Prohíben entrar a Cuba a reconocido activista LGBTI estadounidense

MIAMI, Estados Unidos.Michael Petrelis, reconocido activista estadounidense por los derechos de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e intersexuales), fue impedido de entrar a Cuba este miércoles, según reportó el propio Petrelis en su perfil de Facebook.

El activista dijo en Facebook, estando en el aeropuerto, que había intentado abordar su vuelo a La Habana, pero un empleado de la aerolínea Interjet le informó que las autoridades cubanas le habían impedido la entrada al país. “Volé durante la noche de San Francisco a Cancún en un vuelo turbulento y regresaré a casa en unas pocas horas”, lamentó.

De acuerdo a su publicación, el agente de Interjet no le permitió hacer una captura de pantalla del documento con la negativa de las autoridades cubanas, pero le escribió en un papel que “por cuestiones migratorias” no podían trasladarlo a La Habana “ya que el país no le permite la entrada”.

“Estoy decepcionado por no ver a mis amigos, experimentar tiempos fabulosos y compartir mis maletas llenas de arcoíris. A mis amigos cubanos les digo que mi amor y respeto por ellos no disminuyen debido a la decisión de su gobierno de negarme la entrada”, agregó en Facebook.

Petrelis había viajado a la isla a principios de este año para visitar a amigos, repartir pegatinas del orgullo gay y apoyar a los promotores del matrimonio igualitario en Cuba, sin embargo, en esa ocasión dijo haberse sentido hostigado por las autoridades.