MADRID, España.- Pedro Albert Sánchez, activista y profesor cubano de 67 años, se encuentra sin acceso a medicamentos ni atención médica adecuada en la prisión capitalina 1580, en San Miguel del Padrón, según denunció su esposa Ana Elvis Amaya Leyva a Martí Noticias. Sánchez, quien sufre de cáncer de próstata, fue uno de los manifestantes en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en La Habana.

Amaya Leyva relató que su hijo entregó los medicamentos necesarios para Sánchez en el centro penitenciario el pasado 5 de junio, pero, según una llamada telefónica del propio prisionero poco después, estos aún no le habían sido entregados. En una grabación de la llamada, Sánchez solicitó urgentemente Sulfidina, Omeprazol, Dipirona para el dolor de cabeza y sales de hidratación, y dijo que no había recibido estos suministros.

Durante la misma llamada, Sánchez mencionó su necesidad de atención médica debido a llagas en la boca que le impiden comer. A pesar de sus solicitudes al personal de la prisión, no ha recibido la atención necesaria. “Le pregunté al guardia si podía sacarme para ir a ver a la estomatóloga; le dije que llevaba tres días sin poder comer prácticamente, y me dijo: ‘Como si llevas un mes, eso tiene que ser el reeducador’, y el reeducador está de vacaciones hace quince días, o más”, relató el activista.

La familia de Sánchez ha solicitado una Licencia Extrapenal debido a su delicada condición de salud, pero aún no han recibido respuesta. “La petición de extrapenal la entregué el día 6 de mayo, y es una situación de salud delicada, porque está haciendo la caca con sangre por no tener el medicamento. Al no tomarlo, y todas las huelgas de hambre que él ha hecho, imagínese”, explicó Amaya Leyva.

Amaya Leyva afirmó que la negación de atención médica constituye un acto de asesinato: “Cuando a una persona usted le niega la asistencia médica, es asesinato. Tenerlo en prisión, paciente oncológico… ¡Todo está dicho!”.

En la mencionada llamada telefónica, Pedro Albert Sánchez envió un mensaje de esperanza y resistencia al pueblo cubano: “Pueblo de Cuba, Pedro Albert Sánchez va con todo por ustedes. Voy por más, voy por todo, ¡Patria, Vida y Libertad!”

Sánchez fue detenido el 22 de noviembre de 2023 mientras intentaba entregar una carta al Alto Representante para los Derechos Humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, durante su visita a La Habana. Previamente, su condena de privación de libertad había sido sustituida por libertad limitada, condición que fue revocada en diciembre del año pasado tras sus declaraciones en contra del sistema judicial cubano, al que calificó como un instrumento del aparato represivo militar.

El profesor y activista fue sentenciado a cinco años de prisión por cargos de desórdenes públicos y desacato debido a su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

