Profesor cubano en la calle denuncia robo de su vivienda

SANTIAGO DE CUBA.- ¡En la calle! Ahí es donde duerme un profesor de ajedrez cubano al que le robaron su vivienda. Alcides Mustelier Guerrero, quien ha solicitado trabajo en su área al estado cubano, pero no se lo conceden porque le falta un documento, no tiene donde vivir desde hace alrededor de dos años.

Mustelier Guerrero contó a CubaNet que, en ese entonces, cuando estuvo de visita en casa de su madre, unos ladrones le desbarataron su casa de madera y se llevaron todas las tablas, los horcones y el techo.

“Yo me pasé una temporada en casa de mi mamá y cuando volví para mi casa pues ya no tenía casa. Se lo habían llevado todo, hasta los horcones, me dejaron el terreno vacío”, apuntó.

Luego del incidente, Alcides se dirigió en dos ocasiones a la policía para que investigaran su caso, con la esperanza de que le dieran alguna solución. Nunca obtuvo una respuesta.

“Fui dos veces a la policía, me dijeron que sí, que ellos comenzarían las investigaciones, pero todo quedó en eso”, expresó.

Alcides Mustelier es graduado de Pedagogía en Ajedrez, y ejerció su profesión durante un año. Más de una vez ha querido comenzar de nuevo a trabajar, para tratar de construir nuevamente su vivienda por esfuerzo propio. Sin embargo, el Gobierno le ha negado el empleo porque no tiene su Certificación de Notas, así lo confirmó Yordanis Labrada Téllez, quien comentó a CubaNet que conocía a Alcides desde hace tiempo.

“Supe que había dejado de trabajar en Educación y que le habían robado su casa, pero no lo volví a ver hasta que comenzó a dormir en el cine. Muchas veces yo lo he llevado a mi casa y le he brindado comida”, argumentó Yordanis.

Además de ser profesor, Alcides se desempeña como zapatero. Tiene dos licencias, una para ejercer la zapatería y otra que le da permiso de ofertar sus productos en un catre, que es muy común en Cuba como puesto de venta ambulante.

“Mil veces he remendado mis zapatos con Alcides, trabajaba en el pueblo de Songo, pero de repente dejó de trabajar allí”, comentó el anciano José Armando Martínez Nieves.

Actualmente Mustelier Guerrero tampoco está desarrollando esta actividad porque asegura no tener inversión para comprar la materia prima que necesita.

“Yo tengo patente de cuentapropista, pero no puedo trabajar en eso tampoco porque necesito una buena inversión. Sin hacer otra cosa como voy a conseguir el dinero”, destacó.

Alcides Mustelier tiene dirección particular en Ricardo Rizo #200, Songo la Maya, Santiago de Cuba. Su mamá vive fuera del municipio, es por ello que él no puede mudarse con ella.

“Si me voy definitivamente con mi mamá puedo ir olvidándome de volver a construir mi casa. Además, de seguro le darán mi solar a otra persona, no será la primera vez que lo hacen. Tengo que estar cerca para impedirlo”.

Lo cierto es que este profesor pernocta en un lugar público, y el cine de la localidad se ha vuelto su morada.

“He sido objeto de burlas. Las personas crueles me humillan. Me siento como una basura y yo no estoy loco. Soy un hombre joven desesperado por mejorar su vida, pero nadie me ayuda”, lamentó.

Alcides Mustelier. Foto del autor

Por otra parte, este hombre no tiene donde comer o bañarse. Solo algunos conocidos de buen corazón le brindan un plato de comida o unos pesos a cambio de que le hagan un mandado o un “trabajito”. Se baña en un pozo que queda cerca de su solar.

Evangelio Sánchez Alayo contactó con nuestra redacción y pidió que nos hiciéramos eco de la situación de Alcides. “Yo sé lo que es dormir en la calle por necesidad, y nadie lo merece”, resaltó.

“Yo no soy un vago o un inadaptado social. Yo soy un profesional y he trabajado muy duro, ha cambio de nada. Donde está la ‘Revolución’, estoy esperando a que aparezca”, finalizó.