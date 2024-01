MIAMI, Estados Unidos. – Un presunto oficial de la Seguridad del Estado (SE) dijo a Amelia Calzadilla, vía WhatsApp, que tenía prohibida la entrada a Cuba, contó la joven cubana en una directa de Facebook, este miércoles.

“Quien se presentó como el mayor que me daba seguimiento en Cuba, que tenía la responsabilidad de darme seguimiento en Cuba, me estaba escribiendo por mi WhatsApp anterior (…) para hacerme saber de forma muy informal que yo tenía prohibida la entrada a Cuba”, dijo Calzadilla, quien actualmente reside en España.

“Yo a ese mensaje no contesté”, precisó la joven. “Esta es mi manera de darte la respuesta, mayor, por aquí: yo no tengo que contestarte mensajes al privado. Sencillo, por una sola razón: a usted y a mí no nos une nada. Usted está haciendo un trabajo y lo que yo estoy haciendo, para mí, se llama principios. Entonces (…) yo no tengo por qué responder al WhatsApp. A mí no hay una ley en Cuba que me obligue a responderle los mensajes”.

Calzadilla también recordó que “WhatsApp no es un canal oficial de comunicación del Estado con los ciudadanos”.

“Si usted quiere comunicarme que yo no puedo entrar a Cuba existe un mecanismo oficial que es el consulado de Cuba en este país, adonde usted me envía una notificación de las razones por las cuales yo ya no puedo entrar más al país, porque cuando yo salí de Cuba salí con mis antecedentes penales limpios. Yo no tengo con Cuba ninguna causa pendiente: yo no he matado a nadie, yo no he robado…”, dijo la joven.

Amelia Calzadilla se hizo célebre el pasado año a raíz de sus denuncias en redes sociales contra el elevado costo de servicios básicos en Cuba. En una transmisión vía Facebook publicada el 9 de junio de 2022 la madre arremetió sin miedo contra funcionarios, primero por los altos precios de la electricidad, y luego por la ineficiencia del régimen cubano para gestionar la economía.

La joven también tuvo fuertes palabras para el gobernante Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y la “primera dama” Lis Cuesta. Indignada y visiblemente frustrada, Calzadilla contó las dificultades que debía pasar una madre para mantener a tres hijos pequeños.

Tras las denuncias realizadas, la prensa oficial, a través de un artículo del portal digital Cubadebate, arremetió contra ella y la calificó de “un ejemplo de manual de lo que se llama gestión de la irritación”.

Apenas tres días después de la primera denuncia realizada en redes sociales, Calzadilla fue citada a presentarse el lunes 12 de junio de 2022 en la sede del Gobierno del Cerro ante altos funcionarios de ese municipio habanero.

En noviembre de 2023, la joven cubana salió de la Isla, rumbo a España, junto a sus tres niños. Allí se unió a su esposo, quien es ciudadano español.

