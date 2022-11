LA HABANA, Cuba. – La activista cubana Ketty Méndez Molina anunció esta semana el lanzamiento de “Presos por qué”, la canción que da título a un proyecto personal que pretende visibilizar y conseguir ayuda para los presos políticos cubanos.

“Están sufriendo hambre, enfermedades y no tienen medicamentos; se visten y calzan con ropas y zapatos rotos. No es justo porque todos esos hermanos salieron a la calle a protestar no solo por ellos y sus familias, sino por todos los cubanos. Económicamente sus familias también sufren su ausencia. Es nuestro deber alzar la voz y apoyarlos”, dijo Méndez Molina a CubaNet.

De acuerdo con Prisoners Defenders, al menos 1 015 prisioneros políticos continúan recluidos en las cárceles del régimen. Un informe emitido por la organización, en mayo pasado, destaca la presencia de 36 niños tras las rejas y las condenas a 718 personas por motivos políticos, 124 de ellas con penas que sobrepasan los 10 años de cárcel.

Hace más de 15 años que las autoridades cubanas también acosan a Méndez Molina por exigir atención médica y mejores condiciones de vida para su hija Jennifer Larrea Méndez, quien sufre autismo y desnutrición. La persecución la ha llevado a involucrarse en el movimiento de oposición al Gobierno.

Veinte años atrás decidió abandonar su pasión por la música. Ahora la retoma por su gran capacidad como vehículo de comunicación y para difundir un mensaje que “llegue a los corazones de los cubanos que viven dentro y fuera del país”.

“No puedo decir: este mes voy a sacar unos pesitos para los hermanos presos, porque el Gobierno no me permite trabajar. Volví a la música, en parte, para desahogar el sufrimiento que me causa ver tantas injusticias, pero también como herramienta para monetizar y poder ayudarlos de verdad, porque ellos no resuelven nada con nuestras lágrimas”, dijo.

Su canción ―dice― es un reclamo de libertad para los presos del 11J pero “también para todos aquellos que en el anonimato, o sin ser muy mencionados, son prisioneros de las mazmorras del castrismo”.

“Presos por qué”, escrita y cantada por Méndez Molina con el acompañamiento de una guitarra, dura poco más de tres minutos. Puede escucharse en el canal de Youtube de la activista.

