MADRID, España.- Cuatro presos políticos cubanos protagonizaron una protesta en demanda de sus derechos en la cárcel de Quivicán, provincia Mayabeque, donde permanecen recluidos por su participación en las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J).

Se trata de Roberto Pérez Fonseca, Abel Lázaro Machado Conde, Yasiel Martínez Carrasco y Alien Molina.

Durante su manifestación vistieron pulóveres blancos con frases de “Patria y Vida”, “Cuba de Luto” y “Libertad”.

“Con la protesta pedían asistencia médica, asistencia religiosa, libertad para los presos políticos y que terminen las hambrunas en las cárceles”, precisó a Radio Televisión Martí Lisset Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado a diez años de privación de libertad.

“Mi hijo no me ha llamado, no sé si le habrán suspendido las comunicaciones telefónicas. Lo que sí supe por otros reclusos es que lo cambiaron de destacamento, a él y a otros. A Roberto no lo golpearon por la protesta, pero a los otros sí, los primeros que los agredieron fueron los comunes y luego los guardias del penal”, denunció la señora.

En la prisión de Quivicán permanecen recluidos al menos 30 manifestantes del 11J.

De acuerdo a la ONG Prisoners Defenders, en las cárceles cubanas están encarceladas más de 1 000 personas por motivos políticos.

Esta misma semana medio centenar de familiares de presos políticos cubanos firmaron una carta dirigida a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, pidiéndole interceder por su liberación.

En la misiva, entregada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), los firmantes denunciaron también que los presos políticos del régimen son sometidos a hambruna, intimidación, golpizas y castigos extremos; así como carecen de atención médica y sus familiares son amenazados constantemente.