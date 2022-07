MADRID, España.- El periodista independiente y preso político cubano Jorge Bello Domínguez fue golpeado la pasada semana por presos comunes que cumplían órdenes de las autoridades de la prisión Combinado del Este, donde se encuentra detenido por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

Según informó a Radio Televisión Martí Martha Domínguez, la madre del preso político, posterior a la golpiza fue trasladado a una celda de castigo.

Martha Domínguez, que supo de este hecho por una llamada telefónica de otro recluso, denunció que “fue golpeado por un preso común llamado Yaser, que cumple por narcotráfico, quien tenía dos o tres ‘amiguitos’ que se le unieron en el maltrato cometido, porque ya eso estaba planificado”.

Dos días antes “le habían realizado una requisa y el oficial Pedro lo había amenazado con golpearlo”, detalló la señora.

“Subieron los guardias y esposaron a Jorgito y ya en esas condiciones, Yaser lo golpeó nuevamente por la zona de la nuca y luego se llevaron a mi hijo para la celda de castigo, donde él se plantó y estuvo 32 horas sin ingerir alimento alguno, cuando Jorge, que es un hombre enfermo, tiene que inyectarse diariamente insulina y no se la suministraron en ese periodo, mientras que en contra de Yaser no tomaron medida alguna”, relató la madre de Bello.

Martha Domínguez al día siguiente fue al centro penitenciario, donde la atendió el mayor Kindelán.

“Le dije que yo no me iba de allí hasta que no viera a mi hijo; me tuvieron hasta pasada la una de la tarde, hasta que trajeron a Jorgito esposado y encadenado. Lo vi y hablé con mi hijo, todo el tiempo con Kindelán presente. Le pedí que se levantara la ropa y pude comprobar que tenía los brazos arañados y golpeados”, explicó.

Domínguez denunció además: “Ellos me dijeron que no podían tocar un preso porque eso les podría traer problemas, y yo les respondí `que es posible que los oficiales no maltraten personalmente a los reos, porque ustedes mandan a otros presos para que lo hagan, lo ocurrido es para que hubieran tomado una medida en contra del agresor y no contra quien fue agredido´. Todos los problemas dentro del Combinado son en contra de los presos políticos y los muchachos del 11 de julio, por tanto saquen ustedes sus propias conclusiones de todo lo que está pasando en esta cárcel a los presos por razones políticas”.

Jorge Bello Domínguez, manifestante del 11J en Güira de Melena, provincia de Artemisa, fue condenado en abril pasado a 15 años de prisión por el delito de desacato.

