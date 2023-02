LA HABANA, Cuba. – Desde el centro penitenciario de máximo rigor El Pitirre, también conocido como Unidad 15-80, en el municipio de San Miguel del Padrón, el prisionero político Yasser Fernando Rodríguez González denuncia varias violaciones cometidas por los funcionarios de la cárcel contra los reos.

Vía telefónica, Rodríguez González dio a conocer que las autoridades penitenciarias lo han mantenido en celda de castigo por más de seis meses, en represalia por reclamar sus derechos, en particular la confección de una prótesis dental y unos espejuelos.

El prisionero político reveló que desde el mes de enero del presente año las autoridades del penal comenzaron a emitir salvoconductos para transportar a los reclusos hacia los hospitales; no obstante, a él no lo han autorizado aún. Según sus declaraciones la justificación empleada por los militares es que en el Combinado del Este no hay material para hacerle la prótesis dental.

Rodríguez González agrega que también lo han excluido de las visitas al Instituto Cubano de Oftalmología “Ramón Pando Ferrer” (conocido como Liga contra la Ceguera), a pesar de que, según le consta, el 7 de febrero llevaron a cinco reclusos para medirles la vista.

El prisionero subrayó que el responsable de autorizar los traslados, el jefe de la posta médica, varias veces se ha presentado en su celda para prometerle que lo van a llevar al médico, algo que hasta el momento no han cumplido. Al respecto, el oficial de la Seguridad del Estado de la prisión recalcó, por el contrario, que por tratarse de un “CR” (contrarrevolucionario), con él sería “para largo”, o sea, que por denunciar las frecuentes violaciones cometidas por las autoridades penitenciarias demorarían en darle tratamiento médico.

Durante la llamada telefónica, Rodríguez González también denunció que el segundo jefe de unidad, el mayor Osmani Ramírez Díaz, hizo aislar en celda al opositor y activista Walfrido Rodríguez Piloto desde el 11 hasta el 15 de febrero por negarse a llevar camisa en un área donde no es obligatorio.

El prisionero político agregó que Rodríguez Piloto, de 54 años, se mantuvo en huelga de hambre desde el 11 hasta el 14 de febrero como protesta por su castigo y porque no le están suministrando sus medicamentos.

Rodríguez González acotó igualmente que el mismo día 14 de febrero el segundo jefe de Orden Interior, capitán José de la Cruz, le practicó a Rodríguez Piloto otra requisa individual acompañado de otro oficial. En esa ocasión, le quitaron la enguatada y las medias con que se protegía las manos ―pues en la celda de castigo se pasa mucho frío― con el pretexto de que durante el aislamiento no está permitido usar esos artículos.

El prisionero político denunció también que el 12 de febrero en la compañía 12 falleció el recluso Ernesto Frómeta Águila, de 52 años de edad, después de llevarlo a la posta médica más de cinco veces sin que le hicieran electrocardiograma, pues el personal sanitario alegaba que se trataba de un dolor muscular.

Según relata el entrevistado, la última vez que los compañeros de celda llamaron al guardia este apareció 20 minutos después, cuando ya el hombre había muerto.