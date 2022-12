LA HABANA, Cuba. – Desde el centro penitenciario de máximo rigor El Pitirre, también conocido como la 15-80, ubicado en la carretera Santa María del Rosario en el municipio capitalino San Miguel del Padrón, el prisionero político Yasser Fernando Rodríguez González denunció una serie de irregularidades y violaciones cometidas contra los internos en general, y particularmente contra el activista Walfrido Rodríguez Piloto y otro manifestante del 11J, también prisionero en esa instalación.

Según comunicó Rodríguez González vía telefónica, el pasado 9 de diciembre militares de ese centro penitenciario “escondieron” a Walfrido Rodríguez Piloto para impedirle estar presente cuando el teniente coronel Ernesto Torres Guerrero realizara la inspección.

El preso político compartió además que el segundo jefe de unidad, mayor Osmani Ramírez Díaz, por orden del mencionado teniente coronel, aisló en celda al manifestante del 11J Raxodi Arias Rosales por expresar su opinión de que “todo en la 15-80 estaba mal”.

De acuerdo con la información, Arias Rosales, de 55 años, sufre de un fuerte catarro acompañado de abundante expectoración, pese a lo cual no solo no le han dado el tratamiento médico que requiere su condición, sino que además lo mantienen en una celda helada, le quitan el colchón al amanecer y no le permiten salir al patio a tomar el sol.

Asimismo, Rodríguez González dio a conocer que Walfrido Rodríguez Piloto, de 54 años, se niega a incorporarse al área colectiva con el resto de internos por temor a ser agredido por alguno de los reclusos que colaboran con los militares, como ya sucedió en la compañía donde se encontraba antes.

El prisionero político comentó también que el 22 de diciembre una reeducadora le planteó trasladarlo, a lo que él se negó hasta que el mayor Osmani Ramírez y el oficial Nivaldo de la Seguridad del Estado se ocupen de proporcionarle la prótesis dental y los espejuelos que desde hace varios meses necesita y reclama.

Aclaró también que en cada compañía o destacamento hay más de 50 presos juntos; y en cuanto a las condiciones de la prisión recalcó que no solo los militares se dirigen a los internos en tono áspero; sino que además el menú consiste en un poco del agua donde se hierven las viandas (cuando hay viandas), dos cucharaditas de una pasta de composición desconocida que parece estar mezclada con harina, menos de 80 gramos de arroz (pues volvieron a disminuir la copa de servir), y un huevo hervido (antes eran dos). Añade que cuando hay revoltillo parece que incluyen huevos podridos en la mezcla, a juzgar por el desagradable hedor que despide el alimento.

El reo destacó también que en el penal no hay medicamentos ni atención médica, y reveló que cuatro prisioneros con tuberculosis fueron trasladados al pasillo 2, el mismo donde mantienen a Rodríguez Piloto.

