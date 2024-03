LA HABANA, Cuba. – El preso político cubano Reinier Calderín Socarrás, condenado a tres años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desacato, denunció a través de una llamada telefónica la escasez de medicamentos para enfermedades crónicas que existe en el penal de máxima severidad Kilo 8, en la provincia de Camagüey.

De acuerdo con Calderín Socarrás, en esa cárcel no existen medicamentos o no se los dan a los presos. “Yo mismo soy ulceroso y hace más de seis meses no lo recibo [el medicamento para tratar la úlcera]”, denunció el activista, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

El opositor sufre de problemas digestivos desarrollados en la propia prisión de Kilo 8, los cuales han empeorado por no recibir el tratamiento adecuado.

Llamada de Reinier Calderín desde Kilo 8 – Febrero 2024

Un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubana correspondiente al mes de febrero indica que la atención médica deficiente y la falta de medicamentos continúan siendo los principales problemas que enfrentan los reclusos en la Isla.

El documento señala que en todos los casos registrados “fue una constante la falta de medicinas y de atención sanitaria adecuada, debido al estado de abandono en que el régimen cubano tiene las prisiones y también, en muchas ocasiones, como parte del hostigamiento de las autoridades penitenciarias contra los reclusos”.

Precisamente, el pasado 5 de marzo, Calderín Socarrás fue obligado a una entrevista con oficiales de la Seguridad del Estado. Según indica, reclamó a los agentes sobre la situación de los medicamentos.

“También les hablé del paramilitarismo que existe en esta prisión, de presos que los cogen para eso y les dan beneficios para que te agredan. Es un insulto a la lógica humana tener a un cuerpo de Inteligencia ofreciéndoles dádivas a muchos presos para que te agredan por defender los derechos humanos. Les dejé claro que todo lo que me pasa es culpa de ellos”, expresó.

Calderín Socarrás ha sido sancionado en otras ocasiones con limitación de su derecho a las llamadas telefónicas por sus denuncias sobre las condiciones de vida en Kilo 8.

El preso político ya ha cumplido dos años y nueve meses de su sanción; sin embargo, no ha recibido la promoción a régimen de menor severidad, es decir, el traslado a un campamento de trabajo.

En su llamada telefónica, el activista también convocó a todos los familiares de presos políticos a una manifestación pacífica a realizarse el próximo 20 de marzo ante las sedes de todas las fiscalías provinciales del país.

“Convencido de que, para nuestra patria, no hay un futuro mejor que el de una nación libre y sin dictadura que oprime al pueblo y encarcela a quienes creen en una verdadera democracia hago esta convocatoria por la libertad de José Daniel Ferrer García y de todos los presos políticos en Cuba”, dijo.

