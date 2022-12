LA HABANA, Cuba. – El preso político Ramón Pérez Conde denunció las condiciones de vida que sufren los reclusos en el penal de máxima seguridad Combinado del Este, donde se encuentra encarcelado cumpliendo una sentencia de 12 años de privación de libertad.

Moncho Pérez ofreció detalles a CubaNet vía telefónica sobre la comida que sirven en la prisión. Según describe, “la sopa que dan es agua, al igual que el picadillo, que parece agua de la pila (llave)”.

“Lo principal en la prisión es la alimentación y está pésima. Dan un huevo por persona, y a veces el plato fuerte es media taza de café de revoltillo”, denunció.

Sobre el aseo que deben entregar a los reclusos en los establecimientos penitenciarios, dijo que solo “están dando medio jabón de lavar” mensualmente; además, “no dan cuchilla de afeitar”, pues el penado debe mandarlas a buscar de su casa.

“Sobre los medicamentos… Aquí hay personas que llevan tiempo queriendo ir al dentista y es a base de muela porque no te solucionan nada, no hay anestesia; y ellos mismos dicen que la persona (familiar) traiga el medicamento de su casa porque aquí no hay, los jueves son los días que los aceptan”, contó el activista de Embajada Cívica Cubana.

Ramón Pérez Conde fue condenado por el supuesto delito de propaganda enemiga. Según expresa su acta de sentencia, emitida por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, el activista fue condenado a cárcel por realizar “directas en las que estimuló la presencia física de los ciudadanos para pronunciarse en contra del Estado”.

De acuerdo con el régimen, las transmisiones en vivo tenían “contenido contrarrevolucionario, de incitación a la manifestación, al derrocamiento del Estado socialista”.

Recientemente, Moncho Pérez fue maltratado físicamente por vestirse de blanco y gritar “¡Patria y Vida!” y “¡Abajo la dictadura!”, por lo que fue trasladado a celda de castigo durante cinco días, según denunció.

“Esto es duro, fuerte (…). Nosotros tenemos que tener fuerzas aquí porque esto es pa’ largo”, lamentó el opositor. “No sé cómo pueden tantas personas en la calle callarse sabiendo que hay tantos jóvenes presos, demasiada gente presa sufriendo”, terminó.

