GUANTÁNAMO, Cuba. — El prisionero político Maikel Mediaceja Ramos, recluido en la cárcel de Boniato, provincia de Santiago de Cuba, fue golpeado por militares de ese centro penitenciario el pasado 14 de febrero.

Zulma López Saldaña, esposa de Maikel, declaró a CubaNet el martes 22 del mes en curso que su esposo fue golpeado por el jefe de Orden Interior de la prisión junto y por otros cinco funcionarios del penal.

Maikel Mediaceja Ramos estaba reclamando a las autoridades carcelarias que lo llevaran al puesto médico debido a que padecía de una gripe. También sentía fuertes dolores en las costillas por una caída sufrida previamente.

“La reeducadora le dijo a mi esposo que tenía que esperar. Él le contestó que ya había hablado con el médico y que, al parecer, le había entrado por un oído y salido por el potro. Que ya había hablado con todos los que tenían que ver con ello, que hasta cuando debía esperar por la atención médica”, explicó a este diario la esposa del activista.

La mujer calificó de “pésima” la asistencia médica que le brindan a los reos en la cárcel de Boniato y denunció que tampoco hay medicamentos para tratar a los internos.

“Yo misma le he enviado varias veces medicamentos que ha necesitado Maikel, entre ellos antibióticos, y la jefatura de la misma no me los deja entrar”, concluyó Zulma.

Los militares fueron a buscar al prisionero político al destacamento cuatro para, supuestamente, llevarlo al puesto médico. En los pasillos intermedios comenzaron a ofenderlo verbalmente. El recluso respondió a las ofensas y comenzaron a darle golpes, aun cuando se encontraba esposado.

Según su esposa, Mediaceja sufrió fuertes golpes en la cara, específicamente en la nariz. Producto de la paliza presenta dificultades para articular palabras.

La fuente asegura que el jefe de la cárcel de Boniato mando a llamar al preso político. En su oficina, le comunicó al recluso que debido a que en el incidente con los oficiales había gritado “Abajo Fidel” y que también había referido que sus reclamos le habían entrado al médico por un oído y salido por el otro le aplicarían la medida disciplinaria de la suspensión de las visitas conyugales correspondientes a febrero y marzo.

Maikel Mediaceja Ramos es un activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que milita en la célula de Altamira. Desde que se inició en la organización opositora ha mantenido una postura activa dentro de la misma, lo que lo ha llevado a ser arrestado, golpeado en las calles y multado en disímiles ocasiones.

El activista asegura que la causa por el supuesto delito de atentado por el que cumple prisión desde el año 2017 no es más que una farsa judicial para sacarlo de las calles de Santiago de Cuba.

