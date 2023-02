MIAMI, Estados Unidos. – La salud del líder opositor y preso político Félix Navarro Rodríguez continúa deteriorándose en la prisión de Agüica, en Matanzas, donde el régimen cubano lo mantiene recluido.

“Lo encontré muy delgado, también con manchas en la piel que ya le cubren la cabeza, los hombros y el pecho; y ningún médico lo ha diagnosticado. Creemos que pueda ser vitiligo”, dijo a CubaNet la dama de blanco y esposa del preso político, Sonia Álvarez, tras visitarlo el pasado 22 de febrero.

“Félix es diabético y no le hacen ningún chequeo. Le dan los medicamentos para que se los tome, pero sin saber si tiene el azúcar alta o baja”, lamentó Álvarez.

Navarro, de 68 años de edad, además de padecer diabetes, migraña y una lesión pulmonar, se ha contagiado dos ocasiones, en la prisión, de COVID-19. A pesar de su estado de salud ha tenido que recurrir a las huelgas de hambre para reclamar el respeto a sus derechos.

“Ahora se encuentra en un cubículo, eso era una sala que tenían para los presos cuando tenían COVID-19. (…) Hay dos sanitarios que son dos huecos en el piso y una sola ducha para 34 presos; unas condiciones malísimas donde no puede vivir nadie”, denunció la entrevistada.

Navarro, preso político de la Primavera Negra de 2003, fundador y líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel (PDPLB) y promotor de Cuba Decide, fue condenado a nueve años de prisión después de ser detenido el 12 de julio de 2021, en el contexto de las protestas antigubernamentales que sacudieron la Isla ese mes.

El opositor fue detenido tras presentarse en la estación policial del municipio Perico para indagar sobre el destino de varios manifestantes que se encontraban bajo arresto. En iguales condiciones, fue detenida y procesada su hija, la opositora Saylí Navarro, a quien mantienen presa en el penal de mujeres Bellotex, de Matanzas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó a Félix Navarro medidas cautelares tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Continúa hostigamiento contra Sonia Álvarez y opositores de Matanzas

Sonia Álvarez sigue demandando pacíficamente la libertad de su esposo e hija. Cada domingo, la activista intenta acudir a misa, pero agentes de la Policía política cubana despliegan un operativo policial para impedirlo.

“Todos los domingos me detienen y me ponen una multa de 150 pesos y me amenazan con ser encarcelada si continúo exigiendo la libertad de todos los presos políticos”, aseguró.

La última detención que sufrió Álvarez tuvo lugar el pasado domingo 26 de febrero. “Me llevaron para la unidad policial de Perico desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.”, denunció.

Por otro lado, el pasado 21 de febrero alrededor de 20 agentes del Ministerio del Interior detuvieron a Iván Hernández Carrillo, presidente de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC). El operativo se llevó a cabo cuando el líder sindicalista se encontraba de paso en La Habana.

Luego de varias horas de interrogatorio, tiempo en el que fue obligado a desnudarse para una requisa, Hernández Carrillo sufrió amenazas de cárcel y fue deportado hacia su vivienda en Matanzas en una patrulla de la PNR.