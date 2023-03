LA HABANA, Cuba. – El preso político cubano Luis Andrés Domínguez Sardiñas aseguró a CubaNet que permanece en un “limbo jurídico” desde su liberación en octubre de 2022. El régimen aún mantiene al activista en reclusión domiciliaria.

“Según me dijo mi abogada, la Fiscalía General de la República devolvió mi expediente a los instructores de la Seguridad del Estado, y mi expediente se encuentra en Villa Marista por falta de elementos [pruebas]”, explicó Domínguez Sardiñas.

El activista añadió que la Seguridad del Estado aún mantiene incautado su teléfono celular, a pesar de que no se ha probado el delito de “propaganda enemiga” que le intentan imputar las autoridades de la Isla.

“Cuando me detienen el 24 de febrero [de 2022] me ocupan el teléfono con el objetivo de revisarlo e intentar sacar evidencia, etcétera. Pero está claro que mi teléfono no tiene ningún problema… A mi entender los órganos de la Seguridad del Estado me robaron mi teléfono”, denunció el preso político.

En ese sentido, añadió que su abogada hará la reclamación por escrito ante las autoridades para exigir una respuesta legal sobre su caso. “Si yo no tengo nada que ver con los delitos que se me imputan, entonces, ¿por qué me tienen en prisión domiciliaria y mi teléfono está ocupado?”, se preguntó el entrevistado.

Domínguez Sardiñas fue arrestado por la Seguridad del Estado el 24 de febrero de 2022 por, supuestamente, pretender realizar actividades vandálicas, de acuerdo con la versión inicial de la Seguridad del Estado.

“Según la Seguridad del Estado mi detención se origina porque les salió un mensaje donde decían que yo era jefe de un célula clandestina de 10 personas y que íbamos a virar patrulleros, romper vidrieras, matar policías, algo que por supuesto no es cierto porque soy activista de derechos humanos y soy pacífico”, recalcó el opositor.

Asimismo, explicó que la Seguridad del Estado cambió en dos ocasiones el delito que se le imputaba por falta de sustento legal. Sin embargo, estuvo recluido ocho meses en la prisión de Valle Grande y actualmente se encuentra en reclusión domiciliaria.

“Estoy preso en la casa. Lo que dicen los papeles que me dieron cuando me liberaron es que estoy acusado de ‘propaganda enemiga’, pero en sí yo no sé ni de qué se me está acusando, primero una célula clandestina, luego ‘desacato’ y ahora esto, así que en realidad no sé”, aseguró.

Domínguez Sardiñas es miembro del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo”. Hasta la actualidad, suma cinco encarcelamientos por motivos políticos.