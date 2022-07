GUANTÁNAMO, Cuba. — Este lunes 11 de julio le fue concedida el alta médica al prisionero político residente en la provincia de Santiago de Cuba Eldrich González Pozo luego de haber superado un ataque cardiaco.

El propio activista de derechos humanos informó a CubaNet que estuvo ingresado desde la tarde del pasado día 8 en el Hospital Provincial “Saturnino Lora”, de Santiago de Cuba, tras sufrir un segundo infarto.

El activista relató a CubaNet que sintió unos fuertes dolores en el pecho, por lo que se presentó inmediatamente a los servicios de urgencia del policlínico 30 de noviembre, de la localidad de Zamorana, donde le pusieron un suero y oxígeno.

Posteriormente fue remitido para el Hospital Provincial “Saturnino Lora”, donde permaneció por espacio de varias horas. Sin embargo, debido a su delicado estado de salud fue trasladado al Cardiocentro, ubicado a un costado del centro hospitalario.

“En el Cardiocentro, los médicos refirieron que me dio el infarto debido a que se tupieron los Stent (muelles cardíacos), pero en realidad es que desde hace varios días estaba sin los medicamentos (clopidogrel y atorvastatina) los cuales están en falta”, declaró Eldris a este diario.

“Estoy en mi casa, pero no me siento bien, apenas tengo fuerzas, me duele el brazo izquierdo y tengo calambres en las manos”, añadió el opositor.

En mayo del presente año, Eldrich sufrió su primer infarto cardíaco cuando se encontraba en el puesto médico de la prisión de máxima seguridad de Bonito. En esa ocasión, necesitó ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Le colocaron dos stent coronarios en el corazón. Justo después de esta operación, las autoridades carcelarias le otorgaron una licencia extrapenal debido a su estado de salud.

Eldrich González Pozo se encuentra extinguiendo una sanción conjunta de tres años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desobediencia y desacato, condena que comenzó a cumplir a partir del 16 de junio del 2021.

